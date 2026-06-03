Tuyển Pháp hội quân World Cup mà ngỡ Paris Fashion Week: Jules Koundé sành điệu nhất nhưng Mbappe lần này mới lạ

Ngắm dàn sao đội tuyển Pháp hội quân chuẩn bị cho World Cup mà như đi trình diễn thời trang.

Đội tuyển Pháp đã hội quân để chuẩn bị cho World Cup 2026. Không chỉ là ngày hội ngộ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đây còn là dịp để các ngôi sao hàng đầu của “Gà trống Gô-loa” biến lối vào sân tập thành một sàn diễn thời trang xa xỉ, khẳng định gu thẩm mỹ dẫn đầu giới thể thao. Như một truyền thống bất thành văn của bóng đá Pháp, màn đổ bộ của các tuyển thủ luôn là "đặc sản" được người hâm mộ chờ đón.

Chiếm trọn spotlight lần này tiếp tục là trung vệ Jules Koundé của Barcelona – người vừa được các chuyên trang thời trang như Off The Pitch Archive và Footballer Fits bình chọn là cầu thủ sành điệu nhất

gôi sao này xuất hiện với phong cách cá tính đầy nổi loạn

Trung vệ Ibrahima Konaté - Liverpool cũng được khen mặc đẹp như siêu mẫu khi hội quân

Ngược lại với sự phá cách của Koundé, Kylian Mbappé lại xuất hiện với phong cách tối giản. Lần này Mbappe khác hẳn mọi khi, trong những đợt hội quân trước tiền đạo sinh năm 1998 luôn là một trong những cầu thủ nổi bật nhất nhưng lần này lại không chặt chém

N'Golo Kante thì vẫn như thường lệ , hội quân với phong cách đơn giản

Marcus Thuram (Inter Milan) kết hợp áo thun với quần hoạ tiết nổi bật

Manu Koné (Roma) nổi bật với mái tóc tết và vòng ngọc trai

Rayan Cherki (Man City) diện áo sơ mi cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn bắt mắt

Brice Samba xuất hiện với chiếc áo thun trắng có hoa ở ngực

Nhìn Adrien Rabiot (AC Milan) trông như chuẩn bị đi cắm trại

Mike Maignan (AC Milan) mặc tối giản vẫn ngầu

Aurel Tchouaméni diện nguyên cây Nike

Dayot Upamecano (Bayern Munich) diện đơn giản với áo thun đơn sắc

Robin Risser (Lens) mặc màu ghi đơn giản

Théo Hernandez diện nguyên bộ đồ Gucci

Nằm tại Bảng I cùng với các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy, tuyển Pháp được đánh giá là ứng cử viên số một cho tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Theo lịch thi đấu chính thức, Pháp sẽ có trận ra quân đầy duyên nợ với Senegal vào lúc 02h00 ngày 17/06 trên sân vận động New York New Jersey. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán Iraq tại Pennsylvania vào ngày 23/06 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu kịch tính với Na Uy vào ngày 27/06 tại Massachusetts.

Để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng và ráp nối đội hình, tuyển Pháp sẽ có một trận giao hữu tổng duyệt mang tính chiến thuật với đội tuyển Bờ Biển Ngà vào ngày 5/6. Bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim Á quân, áp lực dành cho Mbappé và các đồng đội là rất lớn. Tuy nhiên, với dàn siêu sao đang ở độ chín của sự nghiệp, mục tiêu duy nhất của người Pháp không gì khác ngoài việc đưa chiếc cúp vàng thế giới thứ ba về với phòng truyền thống tại Paris.

Ảnh: Equipe de France, L'Équipe