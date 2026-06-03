Tuyển Pháp hội quân World Cup mà ngỡ Paris Fashion Week: Jules Koundé sành điệu nhất nhưng Mbappe lần này mới lạ
Ngắm dàn sao đội tuyển Pháp hội quân chuẩn bị cho World Cup mà như đi trình diễn thời trang.
Đội tuyển Pháp đã hội quân để chuẩn bị cho World Cup 2026. Không chỉ là ngày hội ngộ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đây còn là dịp để các ngôi sao hàng đầu của “Gà trống Gô-loa” biến lối vào sân tập thành một sàn diễn thời trang xa xỉ, khẳng định gu thẩm mỹ dẫn đầu giới thể thao. Như một truyền thống bất thành văn của bóng đá Pháp, màn đổ bộ của các tuyển thủ luôn là "đặc sản" được người hâm mộ chờ đón.
Nằm tại Bảng I cùng với các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy, tuyển Pháp được đánh giá là ứng cử viên số một cho tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Theo lịch thi đấu chính thức, Pháp sẽ có trận ra quân đầy duyên nợ với Senegal vào lúc 02h00 ngày 17/06 trên sân vận động New York New Jersey. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán Iraq tại Pennsylvania vào ngày 23/06 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu kịch tính với Na Uy vào ngày 27/06 tại Massachusetts.
Để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng và ráp nối đội hình, tuyển Pháp sẽ có một trận giao hữu tổng duyệt mang tính chiến thuật với đội tuyển Bờ Biển Ngà vào ngày 5/6. Bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tư cách là nhà đương kim Á quân, áp lực dành cho Mbappé và các đồng đội là rất lớn. Tuy nhiên, với dàn siêu sao đang ở độ chín của sự nghiệp, mục tiêu duy nhất của người Pháp không gì khác ngoài việc đưa chiếc cúp vàng thế giới thứ ba về với phòng truyền thống tại Paris.
Ảnh: Equipe de France, L'Équipe