Động thái gây chú ý của Doãn Hải My giữa tranh cãi vô tâm với mẹ chồng

Thay vì chọn cách đáp trả gay gắt trước những bình luận tiêu cực từ netizen, bà xã Đoàn Văn Hậu đã có cách ứng xử thông minh và khéo léo để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tối ngày 31/5, SVĐ Hàng Đẫy như bùng nổ trong không khí lễ hội khi CLB Công an Hà Nội chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch V.League 2025/26. Trong ngày vui trọn vẹn của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, đại gia đình của anh đã có mặt đông đủ trên khán đài để tiếp lửa và chung vui. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc, một đoạn clip hậu trường trước cửa sân SVĐ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ.

Theo đó, hình ảnh Doãn Hải My đi phăng phăng phía trước, trong khi mẹ chồng ôm bé Lúa đi thụt lùi lại phía sau đã khiến một bộ phận netizen khó tính lên tiếng, cho rằng nàng tiểu thư Hà thành thiếu tinh tế và "vô tâm" khi để mặc mẹ chồng lớn tuổi bế cháu.

Trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, Doãn Hải My có động thái gây chú ý. Cô không hề có bất kỳ phát ngôn mang tính đôi co hay giải thích, thay vào đó, người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ chùm ảnh vô cùng ấm áp ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình trên sân cỏ.

Đáng chú ý, trong số đó có cả bức hình mẹ chồng cô đang âu yếm bế bé Lúa. Động thái này được xem là câu trả lời ngầm đầy tinh tế của Hải My, không chỉ tôn vinh tình cảm thiêng liêng giữa hai bà cháu mà còn là cách cô trân trọng, ghi nhận sự đồng hành và vất vả của mẹ chồng trong ngày vui của ông xã.

Doãn Hải My đưa con đến sân chung vui cùng Văn Hậu ngày vô địch

Nàng WAG dành sự tri ân cho mẹ chồng với khoảnh khắc tình cảm bên cháu nội

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã đồng loạt lên tiếng bênh vực Doãn Hải My. Nhiều ý kiến cho rằng một vài giây ngắn ngủi cắt từ clip hậu trường không thể phản ánh được toàn bộ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Việc bà nội vì yêu thương nên muốn bế bồng bé Lúa là điều hoàn toàn bình thường ở các gia đình Việt Nam, không nên "nâng cao quan điểm" hay suy diễn một cách tiêu cực.

Thực tế, trước đó, không ít khoảnh khắc Doãn Hải My tự tay chăm chút, bế ẵm con trai cũng từng nhận được "bão thả tim" vì sự khéo léo, dịu dàng của bà mẹ một con. Cô nàng cũng nhiều lần được khen tinh tế khi dành tiếng "mẹ" yêu thương không phân biệt mẹ chồng hay mẹ đẻ, đồng thời luôn nhấn mạnh bản thân may mắn khi có hai mẹ hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bé Lúa.

Việc phân chia chăm sóc nhóc tỳ trong một sự kiện đông đúc, náo nhiệt như lễ ăn mừng vô địch là sự hỗ trợ qua lại giữa các thành viên, hoàn toàn không có chuyện nàng dâu "giao phó mặc kệ" cho mẹ chồng. Cách xử lý tranh cãi bằng thái độ nhẹ nhàng và những hình ảnh thực tế của Doãn Hải My một lần nữa càng khiến người hâm mộ chú ý.