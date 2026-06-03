Son Heung-min cưng nựng Lee Kang-in như chưa hề ẩu đả gây chấn động, ĐT Hàn Quốc chốt sổ 26 anh tài dự World Cup

Lee Kang-in hội quân, Đội tuyển Hàn Quốc đã có đầy đủ lực lượng cho World Cup 2026.

Tiền vệ Lee Kang-in của Paris Saint-Germain đã chính thức có mặt để hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc. Việc cầu thủ 25 tuổi hội quân trễ hơn hai tuần so với nhóm còn lại là do anh phải hoàn thành trận chung kết UEFA Champions League cùng CLB chủ quản tại Budapest (Hungary) vào cuối tháng 5 vừa qua. Sự xuất hiện của Lee Kang-in đã giải tỏa nỗi lo lớn của HLV Hong Myung-bo, giúp đội tuyển xứ sở Kim chi có đầy đủ 100% quân số cho chuyến tập huấn tiền World Cup.

Trong ngày hội quân với toàn đội, khoảnh khắc Son Heung-min hội ngộ Lee Kang-in lập tức gây sốt. Son Heung-min và Lee Kang-in là hai ngôi sao bóng đá hàng đầu của Hàn Quốc. Họ từng có mâu thuẫn lớn vào đầu năm 2024 tại Asian Cup (vụ xô xát khiến Son bị trật ngón tay), nhưng đã làm hòa thành công. Hiện tại, cả hai duy trì mối quan hệ đàn anh - đàn em tốt đẹp, sát cánh cùng đội tuyển quốc gia. Ngay khi Kang-in có mặt, Son đã có hành động vuốt tóc đàn em cực đáng yêu. Hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc "gương vỡ lại lành", sẵn sàng cùng nhau chinh chiến ở đấu trường World Cup.

Lee Kang-in hội quân muộn cùng tuyển Hàn Quốc (Ảnh: KFA)

Son Heung-min ôm lấy đàn em, còn vuốt tóc cực đáng yêu

Trước đó, để sớm thích nghi với điều kiện khí hậu tại Mexico – nơi Hàn Quốc sẽ thi đấu vòng bảng, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã quyết định bỏ qua lễ xuất quân rầm rộ thường niên. Toàn đội được chia thành nhiều nhóm nhỏ di chuyển thẳng sang Mỹ ngay sau khi kết thúc lịch trình ở các CLB nhằm tối ưu hóa thời gian hồi phục thể lực.

Sự chuẩn bị cho tuyển Hàn Quốc

Trước khi di chuyển sang Mỹ, tuyển Hàn Quốc đã có trận đấu giao hữu bùng nổ khi đè bẹp Trinidad & Tobago với tỷ số đậm đà 5-0. Sự tỏa sáng của thủ quân Son Heung-min cùng Cho Gue-sung (mỗi người một cú đúp) và Hwang Hee-chan đã mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội.

Tuyển Hàn Quốc có bước chạy đà tốt cho World Cup

Vào lúc 8h00 ngày 4/6 (giờ Việt Nam), đoàn quân của HLV Hong Myung-bo sẽ bước vào trận tổng duyệt cuối cùng gặp đối thủ El Salvador tại sân vận động BYU South (Utah, Mỹ). Đây được đánh giá là cơ hội "vàng" duy nhất để ban huấn luyện lắp ghép Lee Kang-in vào bộ khung chiến thuật mới, trước khi toàn đội chính thức di chuyển sang Mexico để bước vào giai đoạn đóng quân nghiêm ngặt.

Tại Vòng chung kết World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A và sẽ phải đối đầu với Cộng hòa Séc, Nam Phi cùng đội chủ nhà Mexico. Mục tiêu đầu tiên được ban huấn luyện đặt ra là giành vé vào vòng 32 đội (giải đấu năm nay áp dụng thể thức lấy thêm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Chia sẻ với báo chí, HLV Hong Myung-bo khẳng định ông đã rút ra nhiều bài học xương máu từ thất bại tại World Cup 2014 và quyết tâm xây dựng một tập thể linh hoạt, không phụ thuộc vào một cá nhân hay một hệ thống cố định. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu cũng đã tuyên bố sẽ chi khoản tiền thưởng cá nhân lên tới 3 tỷ won nếu đội tuyển tiến sâu vào vòng Tứ kết.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Hàn Quốc:

- 09:00 ngày 12/06/2026: Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc (SVĐ Guadalajara, Mexico)

- 08:00 ngày 19/06/2026: Mexico vs Hàn Quốc (SVĐ Guadalajara, Mexico)

- 08:00 ngày 25/06/2026: Nam Phi vs Hàn Quốc (SVĐ Monterrey, Mexico)

Danh sách 26 cầu thủ của Hàn Quốc:

Thủ môn: Cho Hyun-woo, Song Bum-geun, Kim Seung-gyu.

Hậu vệ: Kim Min-jae, Lee Han-bum, Kim Tae-hyun, Seol Young-woo, Kim Moon-hwan, Lee Ki-hyuk, Jens Kastrop, Park Jin-seop.

Tiền vệ: Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Hwang In-bum, Kim Jin-gyu, Yang Hyun-joon, Lee Dong-kyung, Hwang Hee-chan, Um Ji-sung, Paik Seung-ho.

Tiền đạo: Son Heung-min, Oh Hyun-gyu, Cho Kyu-sung.