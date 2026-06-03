ĐT Anh lộ thông tin mật trước World Cup 2026, chưa đá đã biết đội hình ra sân?

Rò rỉ số áo tuyển Anh trước World Cup 2026, hé lộ đội hình trong mơ của Thomas Tuchel?

Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Anh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi danh sách số áo được cho là chính thức của "Tam sư" xuất hiện trên mạng xã hội. Dù Liên đoàn bóng đá Anh chưa xác nhận thông tin này, nhiều người tin rằng những con số được phân bổ có thể phần nào tiết lộ cách HLV Thomas Tuchel dự định sắp xếp đội hình xuất phát trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Trong khung gỗ, không có bất ngờ khi Jordan Pickford tiếp tục giữ áo số 1. Dean Henderson và James Trafford lần lượt nhận các số 13 và 23, cho thấy vị trí số một vẫn hoàn toàn thuộc về thủ thành của Everton.

Ở hàng phòng ngự, Ezri Konsa được trao áo số 2 - số áo vốn thường dành cho hậu vệ phải. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng ngôi sao Aston Villa có thể được Tuchel sử dụng ở biên thay vì vị trí trung vệ sở trường. Bên cánh đối diện, tài năng trẻ Nico O'Reilly nhận áo số 3, trong khi John Stones và Marc Guehi lần lượt mang số 5 và 6, tạo nên cặp trung vệ được kỳ vọng sẽ đá chính.

Tuyến giữa cũng xuất hiện nhiều tín hiệu đáng chú ý. Declan Rice giữ áo số 4 quen thuộc, còn Elliot Anderson bất ngờ nhận số 8 - con số thường gắn với những tiền vệ trung tâm trong đội hình chính. Jude Bellingham được trao chiếc áo số 10 danh giá, khẳng định vai trò hạt nhân trong lối chơi của Tam sư tại World Cup lần này.

Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục là số 9 không thể thay thế. Bukayo Saka giữ nguyên áo số 7, còn Marcus Rashford được trao số 11, dường như vượt qua Anthony Gordon trong cuộc cạnh tranh vị trí ở hành lang cánh. Gordon nhận số 18, trong khi Ollie Watkins mang số 19 và Ivan Toney nhận số 22.

Một trong những cái tên gây chú ý nhất là Morgan Rogers. Tiền vệ trẻ này được trao áo số 17 thay vì số 27 quen thuộc ở cấp CLB, cho thấy anh có thể đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Ở nhóm dự bị, Tino Livramento (12), Jordan Henderson (14), Kobbie Mainoo (16), Noni Madueke (20) và Eberechi Eze (21) đều sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Đáng chú ý, Reece James vẫn giữ áo số 24 quen thuộc như tại Chelsea. Điều này làm dấy lên khả năng hậu vệ này đã chủ động yêu cầu số áo yêu thích và vẫn còn cơ hội chiếm suất đá chính bên hành lang phải. Tuy nhiên, anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Ezri Konsa, Tino Livramento và Djed Spence - người mang áo số 25.

Nếu danh sách bị rò rỉ này là chính xác, Thomas Tuchel dường như đang đặt niềm tin lớn vào thế hệ cầu thủ trẻ như Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Morgan Rogers hay Kobbie Mainoo, bên cạnh bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Kane, Bellingham, Rice và Stones.

Theo các nguồn tin, số áo của các cầu thủ đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã bị rò rỉ . (Nguồn: PA)

Tuyển Anh sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Croatia vào ngày 17/6. Và nếu những con số thực sự biết nói, người hâm mộ Tam sư có lẽ đã phần nào nhìn thấy đội hình mà Tuchel muốn đưa ra sân ngay từ trận mở màn.