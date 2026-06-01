Hé lộ bí mật số áo 19: Mối lương duyên giữa hai thế hệ thiên tài Xavi - Yamal trước thềm World Cup!

Lamine Yamal sẽ mặc số 19 trong kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội tuyển Tây Ban Nha đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026, tờ Marca đã hé lộ mối liên kết đặc biệt, nối liền hai thế hệ thiên tài của bóng đá đương đại Xavi Hernandez và Lamine Yamal. Mối duyên ấy được gắn kết một cách kỳ lạ bởi con số 19 định mệnh.

Với người hâm mộ bóng đá thế giới, Xavi Hernandez được nhớ đến nhiều nhất với chiếc áo số 6 huyền thoại tại FC Barcelona và số 8 bất tử tại tuyển Tây Ban Nha. Thế nhưng, ít ai nhớ rằng, tại kỳ EURO 2004 diễn ra trên đất Bồ Đào Nha giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của Xavi, chàng tiền vệ trẻ khi ấy mới 24 tuổi đã khoác lên mình chiếc áo số 19.

Đó là giai đoạn bước đệm, nơi một tài năng lớn của lò La Masia bắt đầu bước ra ánh sáng, học cách chịu áp lực và tích lũy những bài học xương máu trước khi vươn mình trở thành một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Chiếc áo số 19 năm 2004 chính là chứng nhân cho sự khởi đầu gian nan nhưng đầy kiêu hãnh của Xavi trong màu áo tuyển.

Sự tiếp nối của "Thiên tài chọn sẵn" Lamine Yamal

Hơn hai thập kỷ sau, số áo 19 ấy lại một lần nữa tìm thấy chủ nhân xứng đáng của nó tại đội tuyển Tây Ban Nha: Lamine Yamal. Thần đồng 18 tuổi, người vừa cùng Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu tại EURO 2024 và đang là niềm hy vọng tại World Cup 2026, tiếp tục lựa chọn số áo này như một sự khẳng định vị thế của một "người được chọn".

Sự tiếp nối số áo 19 ở tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Marca)

Mối quan hệ giữa Xavi và Lamine Yamal không chỉ dừng lại ở sự trùng hợp về những con số. Chính Xavi, trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Barcelona, đã dũng cảm trao cho Yamal cơ hội ra mắt đội một khi anh mới 15 tuổi, 9 tháng và 16 ngày. Trong những phát biểu gần đây, Xavi không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cũ: "Ở tuổi 15 hay 16, cậu ấy đã làm được những điều mà bạn chỉ có thể thấy ở Messi hay Neymar. Lamine là một thiên tài bóng đá xuất chúng, và cậu ấy sẽ định hình một kỷ nguyên mới".

Không chỉ phát hiện tài năng, Xavi còn là người trực tiếp bảo vệ tương lai của Yamal tại Camp Nou. Giới truyền thông Tây Ban Nha từng tiết lộ, chính lời hứa của Xavi về một suất đá chính ở đội một đã thuyết phục Yamal từ chối lời đề nghị béo bở trị giá hàng trăm triệu euro từ Paris Saint-Germain để ở lại cống hiến cho Barca và bóng đá Tây Ban Nha.

Việc số áo 19 kết nối Xavi và Lamine Yamal là biểu tượng hoàn hảo cho triết lý kế thừa của bóng đá xứ sở Bò tót. Nếu như năm xưa, số 19 là điểm khởi đầu cho hành trình vĩ đại của Xavi, thì nay, nó là bệ phóng để Lamine Yamal – người chưa đầy 19 tuổi nhưng đã có hơn 25 lần khoác áo tuyển và sở hữu 3 danh hiệu La Liga gánh vác sứ mệnh đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới.