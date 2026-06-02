Lee Kang-in rời PSG sau khi đi vào lịch sử Champions League?

Rộ thông tin Lee Kang-in rời PSG đến Tây Ban Nha.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết với những thông tin xoay quanh tương lai của tuyển thủ Hàn Quốc Lee Kang-in. Theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu châu Âu Fabrizio Romano, tiền vệ 25 tuổi này đang lên kế hoạch chia tay Paris Saint-Germain (PSG) ngay trong mùa hè này để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn.

Cụ thể, nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ rằng cả Lee Kang-in và người đồng đội Gonçalo Ramos đều đang không bằng lòng với thời lượng thi đấu hiện tại và muốn rời sân Công viên các Hoàng tử. Ngay lập tức, Atletico Madrid đã đánh tiếng muốn sở hữu chữ ký của bộ đôi này. Đội bóng Tây Ban Nha thực tế đã đưa Lee Kang-in vào danh sách mục tiêu từ kỳ chuyển nhượng tháng 1 và vẫn duy trì sự đánh giá rất cao đối với tài năng của anh.

Về phía Lee Kang-in, việc quay trở lại sân chơi La Liga – nơi anh từng gắn bó và khẳng định tên tuổi được xem là một nước đi an toàn và tích cực. Gia nhập một ông lớn có thực lực như Atletico Madrid sẽ giúp tiền vệ người Hàn Quốc vừa đảm bảo suất đá chính, vừa duy trì vị thế tại đấu trường đỉnh cao.

Rộ tin Lee Kang-in rời PSG (Ảnh: IGNV)

Tại PSG, Lee Kang-in dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo, đặc biệt là về mặt giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng tại thị trường châu Á, nhưng lại không chiếm được lòng tin tuyệt đối từ ban huấn luyện. Ở mùa giải vừa qua, tỷ lệ đá chính của anh tại giải VĐQG Pháp (Ligue 1) tương đối hạn chế. Đáng nói hơn, tại đấu trường UEFA Champions League, ngôi sao 25 tuổi gần như chỉ đóng vai trò kép phụ khi liên tục phải vào sân từ băng ghế dự bị và không để lại nhiều dấu ấn. Dẫu vậy, Lee Kang-in vẫn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên sở hữu 2 chức vô địch tại đấu trường danh giá châu Âu.

Lee Kang-in 2 lần giành vô địch Champions League cùng PSG (Ảnh: IG)

Trong bối cảnh hợp đồng giữa Lee Kang-in và PSG chỉ còn thời hạn 2 năm, mùa hè 2026 chính là thời điểm quyết định để các bên ngồi lại đàm phán gia hạn hoặc dứt khoát tìm một bến đỗ mới. Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 2001 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi Atletico Madrid không phải là cái tên duy nhất. Nhà báo Romano bổ sung thêm rằng, một số câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh cũng đã gia nhập cuộc đua và đang theo dõi sát sao mọi động thái của ngôi sao người Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các đại gia xứ sương mù không chỉ mở ra nhiều lựa chọn chất lượng cho Lee Kang-in, mà còn giúp PSG có thể kỳ vọng thu về một khoản lợi nhuận lớn nhờ màn đẩy giá từ các bên trên bàn đàm phán.