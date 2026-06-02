Đêm kinh hoàng của Messi: Ngày đầu đến Mỹ dự World Cup 2026 đã gặp ngay lốc xoáy, đại bản doanh Argentina nghiêng ngả

Messi và tuyển Argentina vừa đến Mỹ đã gặp sự cố bất ngờ: Căn cứ World Cup bị lốc xoáy tàn phá trong đêm.

Hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup 2026 của tuyển Argentina đã khởi đầu bằng một sự cố không ai ngờ tới. Chỉ vài giờ sau khi đặt chân đến Kansas City, nơi được chọn làm đại bản doanh trong suốt giải đấu, Lionel Messi cùng các đồng đội đã phải trải qua một đêm đầy căng thẳng khi khu vực đóng quân của đội bị ảnh hưởng bởi một cơn lốc xoáy mạnh.

Theo truyền thông địa phương, tuyển Argentina đến Kansas City vào ngày 1/6 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho World Cup. Messi có mặt muộn hơn phần còn lại của đội hình, hạ cánh vào buổi tối cùng tâm trạng hào hứng hướng đến chiến dịch bảo vệ chức vô địch.

Tuy nhiên, sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi khoảng 2 giờ sáng, còi báo động thời tiết khẩn cấp vang lên khắp thành phố. Một cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực, gây thiệt hại đáng kể cho nhiều công trình gần nơi đội tuyển Argentina lưu trú và tập luyện.

Lực lượng an ninh cùng ban tổ chức lập tức kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, đưa các thành viên đội tuyển đến khu vực an toàn. May mắn không có trường hợp nào bị thương, nhưng toàn đội đã trải qua một đêm gần như không thể chợp mắt.

Kansas City được Argentina lựa chọn làm căn cứ chính trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Đội bóng sử dụng trung tâm huấn luyện của Sporting Kansas City và lưu trú tại khách sạn nằm gần sân Arrowhead Stadium – địa điểm tổ chức trận ra quân của họ.

Tại vòng bảng, Argentina nằm ở bảng J và sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng cuộc đối đầu với Algeria vào ngày 16/6. Hai đối thủ còn lại của thầy trò HLV Lionel Scaloni là Áo và Jordan.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ sáu Lionel Messi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022, siêu sao 38 tuổi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ Argentina trong hành trình chinh phục thêm một kỳ tích nữa.

Dù không gây ra thiệt hại về người, cơn lốc xoáy bất ngờ ngay trong đêm đầu tiên trên đất Mỹ chắc chắn đã mang đến cho Messi và các đồng đội một màn "chào đón" đáng nhớ trước khi World Cup chính thức khởi tranh.