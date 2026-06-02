Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm tình yêu ngọt ngào bên cựu hoa khôi Đại học Vinh

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Quế Ngọc Hải.

Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Dương Thùy Phương trên trang cá nhân, đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ gắn bó. Nam cầu thủ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta".

Ngọc Hải và vợ kỷ niệm 10 năm bên nhau

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ và các đồng nghiệp thân thiết tại đội tuyển quốc gia đã để lại những lời chúc mừng giữ lửa hạnh phúc cho cặp đôi. Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương từ lâu đã được biết đến là một trong những cặp "trai tài gái sắc" có chuyện tình đẹp và bền vững bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Ít ai biết rằng, để cưới được cựu hoa khôi Đại học Vinh, ngôi sao sinh năm 1993 đã phải trải qua một hành trình chinh phục không hề dễ dàng. Gặp gỡ và đem lòng "cảm nắng" Thùy Phương từ 12 năm trước, Quế Ngọc Hải đã kiên trì theo đuổi suốt 2 năm, bất chấp nhiều lần bị cựu hoa khôi từ chối khéo, trước khi chính thức nhận được cái gật đầu yêu thương từ cô.

Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng để tập trung cho sự nghiệp, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2018 – thời điểm trùng với cột mốc lịch sử "kỳ tích Thường Châu" của bóng đá nước nhà. Qua 8 năm hôn nhân, tổ ấm nhỏ lần lượt chào đón thêm các thành viên mới vào các năm 2018, 2022 và gần đây nhất là năm 2025.

Dù lịch trình thi đấu và tập luyện bận rộn, Quế Ngọc Hải vẫn luôn nổi tiếng là người chồng mẫu mực, chiều chuộng vợ con hết mực. Vào mỗi dịp lễ hay ngày kỷ niệm quan trọng, cựu thủ quân tuyển Việt Nam chưa bao giờ quên dành tặng bà xã những món quà bất ngờ cùng những lời bày tỏ ngôn tình.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới hồi đầu năm nay, nam trung vệ cũng từng bộc bạch: "12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy". Sự ngọt ngào và thấu hiểu lẫn nhau giúp gia đình Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương luôn giữ được ngọn lửa hạnh phúc viên mạn, trở thành hình mẫu lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV