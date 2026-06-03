Kinh ngạc lưới an ninh của tuyển Anh tại World Cup: Cầu thủ được bảo vệ bằng súng chống drone và màn chắn bắn tỉa

Để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 đầy khắc nghiệt, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và các cơ quan an ninh Mỹ đang phối hợp thiết lập một mạng lưới bảo vệ nghiêm ngặt.

Đội tuyển Anh đã có mặt tại đại bản doanh Kansas City chuẩn bị cho World Cup 2026. Theo The Sun, khách sạn The Inn at Meadowbrook và tổ hợp sân tập Swope Soccer Village – nơi đóng quân của "Tam Sư" sẽ được bảo vệ bởi hệ thống an ninh ba lớp đặc biệt. Đây là chiến dịch phối hợp quy mô lớn ứng dụng các công nghệ bảo vệ tối tân tương đương với tiêu chuẩn dành cho trận Chung kết Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl).

Một trong những biện pháp răn đe mạnh mẽ nhất được áp dụng là hệ thống rào chắn bê tông kiên cố và các màn chắn cao tầng được dựng xung quanh toàn bộ khuôn viên. Biện pháp này nhằm triệt tiêu hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài, ngăn chặn mọi nguy cơ từ các tay súng bắn tỉa tiềm ẩn hoặc các hành vi quay lén thông tin chiến thuật của đội tuyển.

Bên cạnh đó, mối đe dọa từ không trung cũng được kiểm soát gắt gao. Lực lượng an ninh sẽ thiết lập một vùng cấm bay nghiêm ngặt phía trên đại bản doanh của tuyển Anh. Để đối phó với các thiết bị bay không người lái (drone) bất hợp pháp, các đặc vụ sẽ được trang bị súng chế áp điện tử nhằm phá sóng định vị và điều khiển. Đồng thời, các máy bay an ninh chuyên dụng mang theo lưới áp chế cũng sẵn sàng xuất kích để tóm gọn và ép hạ cánh bất kỳ thiết bị bay khả nghi nào tiếp cận tầm thấp.

Nơi lưu trú của tuyển Anh sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh: The Inn at Meadowbrook )

Các thiết bị drone sẽ bị nghiêm cấm

Không chỉ cố định tại nơi ở, các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Anh sẽ luôn di chuyển bên trong một "vòng bao an ninh di động" 24/7 dưới sự hộ tống của các đặc vụ vũ trang. Mọi lối ra vào khu vực đóng quân đều được phong tỏa và kiểm soát nghiêm ngặt bằng thẻ sinh trắc học.

Ngay cả gia đình, vợ và bạn gái (WAGs) của các cầu thủ cũng không nhận được sự ngoại lệ. Họ sẽ phải trải qua các bước kiểm duyệt nhân thân và quét an ninh kỹ lưỡng từ trước giải đấu nếu muốn tiếp cận khu vực lưu trú của đội tuyển. Đây là sự bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ngôi sao triệu đô, giúp "Tam Sư" có thể hoàn toàn tập trung vào mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Theo The Sun