Bất ngờ với nhà vô địch World Cup 2026 do siêu máy tính dự đoán

Sau 10.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đã có kết quả nhà vô địch World Cup 2026.

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính của hãng thống kê thể thao danh tiếng Opta, đội tuyển Tây Ban Nha hiện là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Bằng cách thực hiện mô phỏng giải đấu tới 10.000 lần dựa trên các thuật toán hiệu suất, phong độ và nhánh đấu, nhà đương kim vô địch EURO sở hữu tỷ lệ nâng cúp cao nhất với 16,1%.

Sự đánh giá cao từ giới chuyên môn dành cho Tây Ban Nha đến từ bộ khung đội hình đồng đều, có chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ của những ngôi sao như Lamine Yamal hay sự trở lại quan trọng của Rodri. Thêm vào đó, việc nằm ở bảng H cùng các đối thủ "dễ thở" như Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde giúp Tây Ban Nha có tới 75,3% cơ hội chiếm ngôi đầu bảng, từ đó mở ra một nhánh đấu knock-out thuận lợi. Siêu máy tính cũng chỉ ra rằng họ là đội bóng duy nhất tại giải năm nay có tỷ lệ lọt vào vòng tứ kết vượt mốc 50% (cụ thể là 52,1%).

Opta dự đoán Tây Ban Nha vô địch World Cup

Bám đuổi ngay phía sau Tây Ban Nha là đội tuyển Pháp với 13% cơ hội vô địch. Dù rơi vào một bảng đấu được đánh giá là không hề dễ dàng trước các đối thủ khó chịu như Na Uy, Senegal và Iraq, đẳng cấp vượt trội của Kylian Mbappé cùng các đồng đội vẫn giúp "Gà trống" giữ vững vị thế của một thế lực hàng đầu. Trong khi đó, đội tuyển Anh với dàn hào thủ chất lượng như Jude Bellingham, Harry Kane và Declan Rice đứng ở vị trí thứ ba với 11,2% cơ hội lên ngôi.

Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch Argentina không còn giữ được vị trí ứng viên số một trong mắt các thuật toán. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni chỉ đứng thứ tư với 10,4% tỷ lệ bảo vệ thành công ngai vàng. Dù vậy, Lionel Messi và các đồng đội vẫn được dự đoán sẽ dễ dàng đi tiếp với 73% khả năng chiếm ngôi nhất bảng J.

Các vị trí còn lại trong top những đội bóng có khả năng vô địch cao nhất lần lượt gọi tên Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo (6,73%), theo sau là ba "ông lớn" Brazil, Đức và Hà Lan. Với những dự đoán từ siêu máy tính, người hâm mộ kỳ vọng World Cup 2026 sẽ là một ngày hội bóng đá kịch tính và ẩn chứa nhiều bất ngờ lớn khi cục diện giữa các đội tuyển hàng đầu đang có sự phân hóa rõ rệt.