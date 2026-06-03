Hoa khôi ĐH Vinh cặm cụi dán lịch thi đấu World Cup 2026 trong nhà 3 tầng mặt phố, đã xinh còn siêu chiều đội trưởng tuyển Việt Nam

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, nàng WAG Dương Thùy Phương - bà xã trung vệ Quế Ngọc Hải - vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ khi tự tay chuẩn bị, chiều chuộng sở thích xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của chồng.

Cứ mỗi mùa giải bóng đá lớn cận kề, người hâm mộ không chỉ háo hức chờ đợi những trận cầu nảy lửa mà còn đổ dồn sự chú ý vào cuộc sống hậu trường của dàn tuyển thủ quốc gia. Mới đây, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải - khiến netizen một phen xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu và tâm lý của bà xã Dương Thuỳ Phương. Dù bận rộn quán xuyến gia đình và công việc kinh doanh, cựu Hoa khôi Đại học Vinh vẫn tự tay chuẩn bị không gian xem bóng đá lý tưởng cho chồng bằng việc cặm cụi dán tấm lịch thi đấu Vòng chung kết World Cup 2026 lên tường. Hành động nhỏ nhưng đầy sự tinh tế này nhanh chóng nhận về "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng vì độ ngọt ngào và chiều chồng hết nấc.

Bà xã Quế Ngọc Hải chuẩn bị lịch thi đấu chi tiết để phục vụ sở thích xem World Cup của chồng

Đáng chú ý, background nơi Thùy Phương dán lịch thi đấu chính là một góc trong căn nhà bề thế của gia đình tại Nghệ An. Bức tường đá marble vân mây sang trọng, hiện đại phần nào hé lộ không gian sống đẳng cấp, tiện nghi mà vợ chồng nam cầu thủ đã tích lũy xây dựng sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp.

Nhìn hình ảnh cô chủ gia đình trong trang phục giản dị, tỉ mẩn từng chút một để tấm lịch được thẳng thớm, ai nấy đều gật gù công nhận Quế Ngọc Hải quá may mắn khi có một "hậu phương" vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vô cùng thấu hiểu đam mê của chồng. Khác với những hình ảnh lộng lẫy khi diện áo dài hay váy vóc sự kiện, khoảnh khắc đời thường, vén khéo này của Thùy Phương lại ghi điểm tuyệt đối vì sự đảm đang.

Một góc nhà mặt phố 3 tầng khang trang của gia đình Quế Ngọc Hải

Kết hôn từ năm 2018, cặp đôi Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương luôn được xem là một trong những biểu tượng hạnh phúc bền vững của làng bóng đá Việt. Sau gần một thập kỷ bên nhau và có ba thiên thần nhỏ đáng yêu, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải là một người đội trưởng, một trung vệ thép bản lĩnh và gai góc; nhưng khi trở về nhà, anh lại là người chồng, người cha ấm áp, hết mực yêu thương vợ con. Sự thấu hiểu và sẻ chia từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống - như cách Thùy Phương sẵn sàng "tiếp lửa" cho niềm đam mê sân cỏ của chồng trước thềm World Cup 2026 - chính là bí quyết giúp tổ ấm của chàng cầu thủ xứ Nghệ luôn ngập tràn tiếng cười và khiến bao người phải ngưỡng mộ.