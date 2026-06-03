Top 10 cầu thủ giàu nhất World Cup 2026: Ronaldo độc chiếm ngôi vương, Messi thứ mấy?

Bảng xếp hạng cầu thủ giàu nhất World Cup 2026: Ronaldo đứng đầy, tuyển Anh chỉ có một đại diện trong Top 10.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất hành tinh, mà còn là nơi hội tụ những "ông hoàng kiếm tiền" sở hữu khối tài sản khiến nhiều người choáng ngợp.

Trước khi trái bóng chính thức lăn trên đất Mỹ, Canada và Mexico, bảng xếp hạng những cầu thủ giàu nhất giải đấu đã được SunSport hé lộ. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo tiếp tục bỏ xa phần còn lại khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng Anh.

10. James Rodriguez (Colombia) - 59 triệu bảng

Từng là ngôi sao sáng nhất World Cup 2014, James Rodriguez vẫn nằm trong nhóm cầu thủ giàu có nhất giải đấu dù sự nghiệp không còn ở đỉnh cao. Cựu tiền vệ của Real Madrid, Bayern Munich và Everton tích lũy được khối tài sản đáng kể nhờ những bản hợp đồng lớn trong giai đoạn đỉnh cao phong độ.

James Rodriguez lọt vào top 10 (Nguồn: EPA) James Rodriguez lọt vào top 10 (Nguồn: EPA)

9. Erling Haaland (Na Uy) - 59 triệu bảng

Dù mới bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, Erling Haaland đã nhanh chóng xây dựng được khối tài sản khổng lồ. Chân sút của Manchester City không chỉ nhận mức lương thuộc hàng cao nhất thế giới mà còn sở hữu nhiều hợp đồng thương mại giá trị. Đáng chú ý nhất là bản hợp đồng dài hạn được cho là trị giá khoảng 260 triệu bảng với đội chủ sân Etihad.

Tài sản của Erling Haaland sẽ ngày càng tăng lên (Ảnh: Getty) Tài sản của Erling Haaland sẽ ngày càng tăng lên (Ảnh: Getty)

8. Riyad Mahrez (Algeria) - 63 triệu bảng

Sau những năm tháng huy hoàng cùng Manchester City, Riyad Mahrez chuyển tới Saudi Arabia và tiếp tục bỏ túi mức thu nhập khổng lồ. Ngôi sao người Algeria từng giành 5 chức vô địch Premier League, đăng quang CAN Cup và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Riyad Mahrez đang kiếm được rất nhiều tiền ở Ả Rập Xê Út (Ảnh: AFP) Riyad Mahrez đang kiếm được rất nhiều tiền ở Ả Rập Xê Út (Ảnh: AFP)

7. Son Heung-min (Hàn Quốc) - 74 triệu bảng

Biểu tượng bóng đá Hàn Quốc vẫn là một trong những vận động viên có sức hút thương mại lớn nhất châu Á. Sau hơn một thập kỷ tỏa sáng tại Tottenham, Son hiện khoác áo Los Angeles FC và sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo nhờ vị thế "người hùng quốc dân" tại quê nhà.

Son Heung-min là quốc bảo đại Hàn (Ảnh: AP) Son Heung-min là quốc bảo đại Hàn (Ảnh: AP)

6. Mohamed Salah (Ai Cập) - 104 triệu bảng

Mohamed Salah tiếp tục là niềm tự hào của Ai Cập cũng như Liverpool. Ngôi sao sinh năm 1992 được cho là nhận mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần tại Anfield, chưa kể doanh thu khổng lồ từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

(Ảnh: Reuters)

5. Harry Kane (Anh) - 110 triệu bảng

Harry Kane là cầu thủ Anh duy nhất góp mặt trong Top 10. Đội trưởng Tam sư đang hưởng mức lương khoảng 410.000 bảng mỗi tuần tại Bayern Munich. Bên cạnh đó, các hợp đồng thương mại, đặc biệt với hãng giày Skechers, giúp tài sản của Kane liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây.

Harry Kane là cầu thủ Anh duy nhất lọt Top 10 giàu nhất World Cuo 2026 (Nguồn: Reuters)

4. Kylian Mbappe (Pháp) - 186 triệu bảng

Nhà vô địch World Cup 2018 đang là một trong những cầu thủ kiếm tiền tốt nhất thế giới. Bản hợp đồng với Real Madrid được cho là có thể mang lại cho Mbappe tới 60 triệu bảng mỗi năm nếu tính cả các khoản thưởng. Ngoài sân cỏ, anh còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn như Nike, Dior hay Hublot.

Kylian Mbappe là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn (Ảnh: Getty) Kylian Mbappe là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn (Ảnh: Getty)

3. Neymar (Brazil) - 334 triệu bảng

Neymar đứng thứ ba trong danh sách với khối tài sản hơn 300 triệu bảng. Từ Barcelona, PSG cho tới Al-Hilal, tiền đạo người Brazil luôn nằm trong nhóm cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Hợp đồng với Puma từng được đánh giá là một trong những thương vụ tài trợ cá nhân đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Neymar đã kiếm được hàng trăm triệu đô la (Ảnh: Getty) Neymar đã kiếm được hàng trăm triệu đô la (Ảnh: Getty)

2. Lionel Messi (Argentina) - 742 triệu bảng

Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Lionel Messi vẫn là một cỗ máy kiếm tiền đáng kinh ngạc. Siêu sao Argentina hiện nằm trong nhóm vận động viên được trả lương cao nhất hành tinh. Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, Messi còn hợp tác với hàng loạt thương hiệu toàn cầu như Adidas, Pepsi, Dolce & Gabbana, Gillette hay Turkish Airlines.

Lionel Messi đã kiếm được khối tài sản khổng lồ cả trong và ngoài sân cỏ (Ảnh: Getty) Lionel Messi đã kiếm được khối tài sản khổng lồ cả trong và ngoài sân cỏ (Ảnh: Getty)

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 1 tỷ bảng

Không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo là người đứng đầu danh sách. Siêu sao Bồ Đào Nha đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ tỷ phú" vào năm 2025 và hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 1 tỷ bảng Anh.

Nguồn thu của Ronaldo không chỉ đến từ hợp đồng trị giá khoảng 173 triệu bảng mỗi năm với Al-Nassr. Anh còn sở hữu đế chế kinh doanh trải rộng từ khách sạn, phòng gym, thời trang CR7, bất động sản, công nghệ, sản xuất phim cho tới hệ thống câu lạc bộ padel.

Cristiano Ronaldo trở thành tỷ phú vào năm 2025. (Ảnh: Getty) Cristiano Ronaldo trở thành tỷ phú vào năm 2025. (Ảnh: Getty)

Trong khi nhiều cầu thủ vẫn đang mơ về chiếc cúp vàng World Cup, Ronaldo đã chiến thắng trên một mặt trận khác từ rất lâu: trở thành cầu thủ giàu nhất hành tinh.