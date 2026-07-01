Không thể ngăn cản: Haaland cán mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử, ngay cả Messi, Ronaldo cũng không làm được

Haaland chạm mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử, đưa Na Uy vào vòng 1/16 World Cup.

Rạng sáng ngày 1/7, tiền đạo Erling Haaland tiếp tục viết nên một trang sử mới cho bóng đá thế giới. Pha lập công trong chiến thắng kịch tính 2-1 của đội tuyển Na Uy trước Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ giúp đại diện châu Âu giành vé đi tiếp, mà còn đưa chân sút sinh năm 2000 trở thành cầu thủ chạm cột mốc 60 bàn thắng nhanh nhất lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia (chỉ sau 53 trận).

Đáng nói, con số này ngay cả Messi, Ronaldo hay Mbappe cũng không làm được. Ở tuổi 25, Messi mới ghi 32 bàn cho tuyển Argentina, còn Ronaldo ghi 22 bàn. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại Mbappe ghi ghi 59 bàn qua 99 lần ra sân.

Haaland lại lập công cho Na Uy (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Tại chiến dịch World Cup năm nay, Haaland đang trình diễn một phong độ hủy diệt với những thông số khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ: 3 trận đấu, 5 bàn thắng và tỷ lệ nổ súng đạt mức tuyệt đối 100% mỗi khi xỏ giày ra sân. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu này càng trở nên giá trị khi anh không chơi cho những thế lực sở hữu tuyến tiền vệ siêu sao như Pháp, Argentina hay Bồ Đào Nha. Việc liên tục "nhả đạn" để gánh vác một tập thể có thực lực vừa tầm như Na Uy đã chứng minh đẳng cấp săn bàn thượng hạng của trung phong thuộc biên chế Manchester City.

Haaland đạt tỉ lệ ghi bàn mỗi trận là 100% (Ảnh: BR Football)

Bàn thắng lịch sử của Haaland vào lưới Bờ Biển Ngà chính là bước ngoặt quyết định đưa Na Uy hiên ngang bước vào vòng 16 đội. Cơn "cuồng phong" mang tên Erling Haaland tại World Cup 2026 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và đây chắc chắn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới Brazil - ứng cử viên vô địch và cũng là thử thách cực đại của Na Uy ở vòng đấu kế tiếp.