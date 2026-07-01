Mbappe lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất vòng knock-out World Cup, áp sát kỷ lục "chân sút vĩ đại" của Messi

Mbappe xé lưới Thụy Điển giúp Pháp thắng 3-0, độc chiếm kỷ lục săn bàn nhiều nhất vòng knock-out World Cup.

Rạng sáng ngày 1/7 (giờ Việt Nam), Kylian Mbappe lại một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục khi tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu thuộc vòng 32 đội tại World Cup 2026.

Chạm trán một Thụy Điển chơi kiên cường và kỷ luật, đoàn quân áo lam đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong thế trận bế tắc, đẳng cấp của một siêu sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút thứ 44, đón đường chuyền sắc lẹm từ đồng đội, Kylian Mbappe có pha xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho nhà Á quân thế giới mà còn mở ra bước ngoặt giúp tuyển Pháp làm chủ hoàn toàn thế trận. Tiếp đó, phút 74 Mbappe tiếp tục có bàn thắng giúp tuyển Pháp dẫn 3-0 (bàn thắng thứ 2 của Barcola).

Mbappe ghi bàn mở tỉ số cho Pháp trước Thuỵ Điển (Ảnh: BR Football)

Mbappe ghi bàn nhiều nhất vòng knock-out World Cup

Pha lập công xé lưới Thụy Điển rạng sáng nay đánh dấu một cột mốc lịch sử vĩ đại của bóng đá thế giới. Đây đã là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo người Pháp tại các vòng knock-out qua các kỳ World Cup. Thành tích siêu phàm này giúp Mbappe chính thức vượt mặt hai huyền thoại lẫy lừng của bóng đá Brazil là Leonidas và Ronaldo "Béo" (cùng có 8 bàn) để độc chiếm ngôi vị Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tại các vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Mbappe với phong độ chói sáng (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Áp sát thành tích của Messi

Chưa dừng lại ở đó, phong độ hủy diệt tại giải đấu năm nay với 6 pha lập công (bao gồm 4 bàn thắng ở vòng bảng vào lưới Senegal và Iraq) đã nâng tổng số bàn thắng của Mbappe tại các kỳ World Cup lên con số 18. Thành tích săn bàn đáng nể này giúp chân sút sinh năm 1998 chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose để độc chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, Kylian Mbappe chỉ còn kém người dẫn đầu là Lionel Messi đúng 1 bàn thắng, khi siêu sao người Argentina cũng đang có phong độ chói sáng với 19 pha lập công tính đến thời điểm này. Trong bối cảnh cả Pháp và Argentina đều đã giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội, cuộc đua song mã đến danh hiệu Vua phá lưới mọi thời đại giữa hai thế hệ siêu sao này hứa hẹn sẽ còn cống hiến cho người hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết tại World Cup 2026.