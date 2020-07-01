4h00 ngày 1/7, Pháp đấu Thụy Điển vòng 1/16 World Cup: Thuỵ Điển sẽ làm nên địa chấn trước Mbappe và các đồng đội?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Thuỵ Điển lúc 4h00 ngày 1/7 thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Tâm điểm của người hâm mộ bóng đá toàn cầu đang đổ dồn về sân vận động New York New Jersey – nơi sẽ diễn ra trận chạm trán nảy lửa giữa đội tuyển Pháp và Thụy Điển trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026.

Đây không chỉ là một cuộc đối đầu thu hút dàn sao thượng hạng của cả hai bên, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của "Gà trống Gaulois" trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá tại chính thánh đường sẽ đăng cai trận chung kết của giải đấu năm nay.

Thông tin về trận đấu

Bước vào chiến dịch World Cup 2026 với tư cách là đương kim á quân và là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, đội tuyển Pháp đã chứng minh sức mạnh hủy diệt ngay từ vòng bảng. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps dễ dàng giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 lần.

Mới đây nhất, cú hat-trick rực rỡ của Ousmane Dembele trong chiến thắng 4-1 trước Na Uy đã khẳng định một thực tế đáng sợ: hàng công Les Bleus không hề đơn điệu hay phụ thuộc duy nhất vào siêu sao Kylian Mbappe. Sự đa dạng và biến hóa trong các phương án tiếp cận cầu môn chính là thứ vũ khí tối tân giúp người Pháp tự tin hướng tới một chiến thắng áp đảo.

Ở bên kia chiến tuyến, Thụy Điển lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Hành trình của đại diện Bắc Âu tại giải đấu năm nay gắn liền với hai chữ "giông bão" khi họ chỉ giành vé vớt vào vòng knock-out thông qua khe cửa hẹp dành cho nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thống kê phong độ của Thụy Điển trong 6 trận gần đây khá phập phù với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Điểm yếu chí mạng của thầy trò HLV Graham Potter nằm ở hệ thống phòng ngự lỏng lẻo, nơi từng bị Hà Lan xé toạc với tỷ số kinh hoàng 1-5 ở vòng bảng. Dù việc lọt vào tới vòng đấu này đã là một thành công lớn sau nhiều kỳ World Cup vắng bóng, giúp Thụy Điển có được tâm lý thoải mái và tinh thần "không còn gì để mất", nhưng khoảng cách vị thế giữa đội đứng thứ 36 và đội đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn là một vực thẳm khó khỏa lấp.

Lực lượng 2 đội

Về mặt lực lượng, cả hai chiến lược gia đều đang phải đối mặt với những bài toán nhân sự nhất định. Bên phía ĐT Pháp, trung vệ trụ cột William Saliba đang nỗ lực chạy đua với thời gian để điều trị chấn thương lưng. Nếu anh kịp bình phục để sát cánh cùng Dayot Upamecano, bộ khung phòng ngự của Pháp sẽ trở nên vô cùng kiên cố, làm bệ phóng cho tuyến giữa gồm Tchouameni, Rabiot và bộ tứ tấn công siêu tốc độ Olise, Dembele, Doue, Mbappe thiết lập thế trận áp đặt.

Trong khi đó, Thụy Điển chịu tổn thất nặng nề khi mất trung vệ Isak Hien do chấn thương, buộc lòng HLV Graham Potter phải kéo tiền vệ đội trưởng Victor Lindelof về đá thấp để vá víu hàng thủ. Niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Bắc Âu lúc này được đổ dồn vào hàng công, nơi bộ ba Elanga, Alexander Isak và Viktor Gyokeres sở hữu thể hình lẫn tốc độ xé gió luôn chực chờ tạo nên bất ngờ từ các tình huống phản công nhanh.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía người Pháp khi họ giành tới 4 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Với sự vượt trội hoàn toàn từ phong độ, đẳng cấp cho đến chiều sâu đội hình, một kịch bản áp đảo dành cho nhà đương kim á quân là điều đã được dự báo trước. Thụy Điển có thể sẽ chiến đấu ngoan cường bằng tất cả những gì mình có, người hâm mộ rất mong chờ một kịch bản "địa chấn" sẽ được Thuỵ Điển tạo ra.