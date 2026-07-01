Lịch thi đấu World Cup ngày 2/7: Bỉ đấu Senegal, Mỹ quyết đấu hiện tượng Bosnia & Herzegovina

Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 2/7.

Vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn vào ngày 2/7 với hai cặp đấu rất đáng chú ý.

Vào lúc 03h00, đội tuyển Bỉ sẽ đối đầu với Senegal. Đại diện từ châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ đội hình chất lượng và kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, Senegal với lối chơi giàu thể lực và phản công tốc độ hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Đến 07h00, đội chủ nhà Mỹ sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, đội tuyển Mỹ quyết tâm giành vé vào tứ kết. Dù vậy, Bosnia & Herzegovina đang là một bất ngờ lớn của giải đấu và sẵn sàng tạo nên thử thách không nhỏ cho đại diện xứ cờ hoa.