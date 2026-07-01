Không ai muốn sút penalty: Khoảnh khắc khiến người Đức đau hơn cả thất bại

Theo tiết lộ của BILD, tuyển Đức đã gặp khó khăn trong việc tìm người thực hiện quả penalty ở loạt sút thứ 6 trước Paraguay. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về bản lĩnh của "Cỗ xe tăng".

Theo BILD, sau khi 5 lượt sút đầu tiên khép lại với tỷ số 3-3, Joshua Kimmich đã hai lần hỏi Leon Goretzka về việc thực hiện quả đá thứ 6 nhưng đều nhận cái lắc đầu. Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw cũng được cho là không muốn bước lên nhận trách nhiệm. Cuối cùng, Jonathan Tah, người chưa từng thực hiện một quả penalty nào trong sự nghiệp chuyên nghiệp, là người bước lên chấm 11 m.

Cú sút của trung vệ này đi vọt xà ngang. Ngay sau đó, José Canale đánh bại Manuel Neuer, mang về chiến thắng lịch sử cho Paraguay và khép lại hành trình World Cup 2026 của tuyển Đức.

Điều khiến câu chuyện này được nhắc đến nhiều suốt những ngày qua không nằm ở cú sút hỏng của Tah. Đứng trước loạt đá luân lưu vốn luôn chứa đựng yếu tố may rủi, một đội bóng hoàn toàn có thể bị loại. Điều khiến người hâm mộ Đức cảm thấy khó chấp nhận hơn chính là hình ảnh đội trưởng Kimmich phải đi hỏi từng người để tìm cái tên đá quả tiếp theo, nhưng rồi cũng không ai muốn bước lên nhận trách nhiệm. Với một đội tuyển từng được xem là biểu tượng của bản lĩnh, kiên cường và sự lạnh lùng ở những thời khắc quyết định, giây phút ấy thực sự khiến nhiều CĐV không khỏi ngỡ ngàng.

Biệt danh "Cỗ xe tăng" được đặt cho đội tuyển Đức không chỉ để nói về lối chơi sức mạnh giàu thể lực mà còn vì tinh thần không bỏ cuộc trong bóng đá của người Đức.

Năm 1954, Tây Đức thua Hungary tới 3-8 ở vòng bảng World Cup, nhưng khi tái ngộ trong trận chung kết, họ ngược dòng thắng 3-2 để giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Trận thắng 3-2 trước Hungary năm 1954 của Tây Đức

Đến World Cup 1970, họ bị đương kim vô địch Anh dẫn 2-0 khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút, nhưng vẫn gỡ hòa rồi thắng 3-2 sau hiệp phụ nhờ bàn quyết định của Gerd Müller.

Năm 1970, bản lĩnh người Đức cũng được thể hiện ở những thời khắc quan trọng

Qua nhiều thế hệ, tuyển Đức không chỉ giành chiến thắng bằng chuyên môn mà còn bằng bản lĩnh. Trong những thời khắc áp lực nhất, họ dường như luôn có một người sẵn sàng bước lên nhận trách nhiệm. Đó mới là điều làm nên hình ảnh "Cỗ xe tăng" trong mắt cả thế giới bóng đá.

Chính vì vậy, những gì diễn ra trước Paraguay tạo nên cảm giác đối lập đến khó tin. Chỉ vài giây lúng túng của nhóm cầu thủ cũng đủ để người ta đặt câu hỏi: điều gì đã xảy ra với đội tuyển từng coi áp lực là thứ làm nên bản sắc của mình?

Đội tuyển Đức 2026 không còn giữ được khí chất truyền thống của mình.

Điều đáng chú ý là người đá hỏng lại chính là người thể hiện bản lĩnh nhất sau trận đấu. Jonathan Tah không đổ lỗi cho đồng đội hay tìm cách né tránh. Trung vệ của Bayer Leverkusen cho biết quyết định bước lên là của chính mình và nếu có cơ hội một lần nữa, anh vẫn sẽ nhận trách nhiệm.

"Tội đồ" trong trận đấu lại chính là người có bản lĩnh, dám đối mặt với thử thách nhất

"Đó là quyết định của tôi. Tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ cảm thấy mình nên làm điều đó. Nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ bước lên. Trong những khoảnh khắc như thế, điều quan trọng là phải có người nhận trách nhiệm." Có thể Tah đã sút hỏng. Nhưng khi nhiều đồng đội còn do dự, chính anh là người duy nhất chấp nhận rủi ro để bước lên chiến đấu cho đội bóng nước nhà.

Đức thua Paraguay trên chấm luân lưu. Đó là kết quả của một trận đấu. Nhưng cảm giác "Cỗ xe tăng" đã đánh mất khí chất từng được cả thế giới ngưỡng mộ mới là điều khiến người Đức đau hơn cả một thất bại.