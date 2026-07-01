Mbappe ngạo nghễ: "Kỷ lục của Messi ư? Tôi không quan tâm"

Mbappe không quan tâm đến việc đua kỷ lục với Messi, tập trung cùng Pháp hướng đến chức vô địch World Cup.

Thêm một màn trình diễn chói sáng, thêm một danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Kylian Mbappe đang tái hiện phong độ hủy diệt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, sau cú đúp vào lưới Thụy Điển trong chiến thắng 3-0 sáng 1/7, giúp Pháp giành vé vào vòng 1/8, số 10 của Les Bleus khẳng định anh không hề bận tâm đến việc đua tranh các thống kê cá nhân với Messi, mà chỉ hướng tới mục tiêu trận chung kết ngày 20/7.

Mbappe hiện đã ghi 6 bàn ở World Cup, con số này đang cân bằng với Messi của Argentina. Đồng thời, Mbappe vươn lên vị trí thứ 2 chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 (kém Messi 1 bàn). Khi được phóng viên hỏi về áp lực từ các con số thống kê và sự bám đuổi với Messi, thủ quân tuyển Pháp chia sẻ thẳng thắn:

"Không, mục tiêu của tôi không phải là các kỷ lục. Mục tiêu lớn nhất là tiến xa nhất có thể cùng đội bóng và trở lại đây vào ngày 20 tháng 7 (ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2026). Rõ ràng, càng ghi nhiều bàn thắng thì vị trí của tôi trong lịch sử càng cao. Tôi chắc chắn Leo (Messi) sẽ còn ghi thêm bàn thắng nữa, nhưng tôi không tập trung vào điều đó".