Mbappe ngạo nghễ: "Kỷ lục của Messi ư? Tôi không quan tâm"
Mbappe không quan tâm đến việc đua kỷ lục với Messi, tập trung cùng Pháp hướng đến chức vô địch World Cup.
Mbappe hiện đã ghi 6 bàn ở World Cup, con số này đang cân bằng với Messi của Argentina. Đồng thời, Mbappe vươn lên vị trí thứ 2 chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 (kém Messi 1 bàn). Khi được phóng viên hỏi về áp lực từ các con số thống kê và sự bám đuổi với Messi, thủ quân tuyển Pháp chia sẻ thẳng thắn:
"Không, mục tiêu của tôi không phải là các kỷ lục. Mục tiêu lớn nhất là tiến xa nhất có thể cùng đội bóng và trở lại đây vào ngày 20 tháng 7 (ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2026). Rõ ràng, càng ghi nhiều bàn thắng thì vị trí của tôi trong lịch sử càng cao. Tôi chắc chắn Leo (Messi) sẽ còn ghi thêm bàn thắng nữa, nhưng tôi không tập trung vào điều đó".
Đối với Mbappe, những con số cá nhân hay danh hiệu Chiếc giày vàng không thể khỏa lấp được nỗi đau thất bại trước chính Argentina của Messi trong trận chung kết nghẹt thở cách đây 4 năm trên đất Qatar. Số 10 của tuyển Pháp nhấn mạnh rằng tâm trí anh lúc này chỉ dành trọn cho các đối thủ trước mắt và đội tuyển quốc gia:
"Tôi tập trung hơn vào các đối thủ và chặng đường còn lại của giải đấu. Tôi muốn làm nên lịch sử cho đất nước mình và khiến người hâm mộ tự hào", Mbappe chia sẻ.
Sự trưởng thành của Mbappe tại giải đấu năm nay còn được thể hiện rõ qua cách anh chấp nhận lùi lại phía sau để nâng đỡ các đàn em. Bên cạnh việc ghi bàn, anh dành rất nhiều lời ca ngợi cho màn trình diễn ma thuật của nhạc trưởng trẻ Michael Olise – người sở hữu cú dứt điểm "xe đạp chổng ngược" suýt thành siêu phẩm trong trận đấu.
Theo Mbappe, việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sự bùng nổ của thế hệ trẻ là chìa khóa để tuyển Pháp chịu đựng áp lực khủng khiếp của vòng knock-out, từ đó từng bước hiện thực hóa giấc mơ đứng trên đỉnh thế giới.
Hủy diệt Thụy Điển 3-0, Pháp thẳng tiến vào vòng 1/8 để chạm trán Paraguay. Với một Mbappe bản lĩnh, không màng danh hiệu cá nhân mà chỉ khao khát vinh quang tập thể, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngai vàng năm nay.