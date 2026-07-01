Tranh cãi dữ dội tình huống Harry Kane bị từ chối quả phạt đền "mười mươi" trong trận Anh bị CHDC Congo dẫn bàn

Đội tuyển Anh mất cơ hội gỡ hoà trước CHDC Congo trong tình huống gây tranh cãi.

Trong khuôn khổ trận đấu đầy kịch tính tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Anh và CHDC Congo đêm 1/7, đội tuyển Anh đã phải đối mặt với một quyết định gây tranh cãi dữ dội từ vua áo đen, khiến cơ hội lật ngược thế cờ của "Tam Sư" bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tình huống diễn ra ở phút 44 của hiệp một, thời điểm tuyển Anh đang bị Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn trước 1-0 sau bàn thắng sớm của Brian Cipenga. Nhận đường chuyền sắc bén, tiền đạo đội trưởng Harry Kane có pha xộc thẳng vào vòng cấm địa, chủ động đẩy bóng trước khi va chạm mạnh với thủ thành Lionel Mpasi và ngã xuống sân. Ngay lập tức, các cầu thủ Anh đã vây quanh trọng tài đòi một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài chính Adham Makhadmeh đã thẳng thừng xua tay. Đáng nói hơn, sau khi có sự can thiệp và tham khảo từ phòng VAR, quyết định trên sân vẫn không thay đổi trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện tuyển Anh.

Tình huống Harry Kane bị từ chối penalty trong tình huống tranh chấp (Ảnh: BR Football)

Tình huống thủ môn Congo va chạm với Kane gây tranh cãi (Ảnh: BR Football)

Trọng tài cho rằng Kane đã chủ động ngã trong tình huống bị phạm lỗi (Ảnh: BR Football)

Anh không được hưởng penalty (Ảnh: BR Football)

Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và truyền thông xứ sở sương mù. Chia sẻ trực tiếp trên sóng Sky Sports, phóng viên Rob Dorsett không giấu nổi sự bức xúc:

"Đó là quả phạt đền rõ ràng nhất có thể. Thủ môn hoàn toàn không chạm được vào bóng và đã tác động trực tiếp vào chân của Kane. Tuyển Anh không thể tin nổi quyết định này. Thật không hiểu nổi tại sao VAR lại nói không".

Đồng quan điểm, chuyên gia Pete Gill cũng khẳng định chắc nịch: "Đó là penalty. 100%". Pha quay chậm từ các góc máy truyền hình sau đó cũng cho thấy thủ thành Mpasi đã chậm một nhịp và cản ngã Kane sau khi tiền đạo này đã chích bóng đi nơi khác.

Việc bị khước từ một quả phạt đền "mười mươi" trong bối cảnh đang bế tắc tìm bàn gỡ không chỉ khiến Harry Kane và các đồng đội phẫn nộ, mà còn biến quyết định của trọng tài Adham Makhadmeh trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận ngay sau khi hiệp một khép lại.