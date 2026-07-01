Diễn biến 23h00 hôm nay, Anh đấu vs CHDC Congo: Đẳng cấp Harry Kane lên tiếng hay "ngựa ô" tạo địa chấn?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 tại vòng 32 đội World Cup 2026.

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Đội hình ra sân của đội tuyển Anh:

Cầu thủ Congo tinh thần thoải mái khi xuất hiện ở sân thi đấu:

Đội tuyển Anh đã có mặt ở sân vận động:

Vào lúc 23h00 ngày 1/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh sẽ bước vào cuộc đối đầu với CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Mercedes. Dù được đánh giá vượt trội về mặt đẳng cấp, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel dự báo sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước đại diện đến từ châu Phi.

Anh đối đầu Congo tại vòng 32 đội World Cup

Thông tin trước trận đấu

"Tam sư" tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng cùng thành tích khá ấn tượng trên lý thuyết giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn thực tế của tuyển Anh vẫn chưa thể làm người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Ngoại trừ chiến thắng bùng nổ 4-2 trước Croatia, các học trò của ông Thomas Tuchel đã bộc lộ nhiều điểm nghẽn trong lối chơi khi vượt qua Panama với tỷ số 2-0 và bị Ghana cầm hòa không bàn thắng. Lối đá của tuyển Anh thường rơi vào trạng thái bế tắc, thiếu đột biến khi đối phương chủ động lùi sâu đội hình và chủ động chơi áp sát. Chính vì vậy, cuộc chạm trán với CHDC Congo mang tính chất một mất một còn này không cho phép tuyển Anh có bất kỳ sự chủ quan nào.

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang cho thấy họ là một "ngựa ô" ngổ ngáo tại giải đấu năm nay. Vượt qua vòng bảng với 4 điểm, đội bóng của huấn luyện viên Sebastien Desabre đã chứng minh được năng lực bằng trận hòa quả cảm trước Bồ Đào Nha, chỉ chịu thua sát nút Colombia và đánh bại Uzbekistan 3-1.

Điểm mạnh của CHDC Congo nằm ở tính tổ chức cao, nền tảng thể lực dồi dào và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Với những cái tên giàu va chạm ở hàng thủ như Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba hay Axel Tuanzebe, đại diện châu Phi sẵn sàng biến trận đấu thành một cuộc chiến tiêu hao thể lực. Bên cạnh đó, các mũi khoan tốc độ trên hàng công như Yoane Wissa hay Cédric Bakambu luôn là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đối phương trong các tình huống phản công nhanh.

Dẫu vậy, sự khác biệt của một đội bóng lớn nằm ở đẳng cấp của các ngôi sao và khả năng định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc quyết định. Dù lối chơi tập thể chưa thực sự mượt mà, tuyển Anh lại sở hữu những cá nhân có khả năng tạo nên đột biến cao như Harry Kane, Jude Bellingham hay Bukayo Saka. Càng về cuối trận, chiều sâu đội hình vượt trội cùng bản lĩnh chinh chiến ở các giải đấu lớn sẽ là vũ khí tối thượng để "Tam sư" áp đặt thế trận.

CHDC Congo hoàn toàn đủ khả năng kéo tuyển Anh vào một thế trận giằng co và khiến đối thủ phải "vã mồ hôi hột". Tuy nhiên, với kinh nghiệm và dàn siêu sao biết cách lên tiếng đúng lúc, thầy trò HLV Thomas Tuchel được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tối thiểu để đi tiếp vào vòng tứ kết.