Bỉ ngược dòng nghẹt thở, hạ Senegal 3-2 sau 120 phút thi đấu

Bị dẫn 2-0 đến tận phút 86 nhưng đội tuyển Bỉ đã có màn lội ngược dòng kịch tính nhất kể từ đầu World Cup 2026, giành vé vào vòng 16 đội.

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục

Senegal khởi đầu trận đấu bằng một màn trình diễn chiến thuật gần như hoàn hảo, chủ động pressing tầm cao ngay từ tiếng còi khai cuộc để gây sức ép cho đội tuyển Bỉ.

Phút thứ 25, Ismaila Sarr đánh đầu dội cột dọc, trước khi Habib Diarra có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đại diện châu Phi.

Đầu hiệp 2, Sarr nhân đôi cách biệt sau một pha khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Moussa Niakhaté.

Nhưng đội bóng của Rudi Garcia đã tạo ra bước ngoặt không ai lường trước ở những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức. Thomas Meunier vào sân từ ghế dự bị ngay lập tức đã có pha căng ngang chính xác cho Lukaku dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chỉ ít phút sau, Youri Tielemans hoàn tất cuộc lội ngược dòng bằng cú đánh đầu chính xác sau sai lầm của thủ môn Mory Diaw, tỷ số là 2-2 ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Hiệp phụ diễn ra thận trọng và có phần bế tắc, khi cả hai đội đều sợ mắc sai lầm. Khi tất cả đã nghĩ đến loạt sút luân lưu thì ở những giây cuối cùng, Lamine Camara phạm lỗi với Tielemans ở trong vòng cấm địa. Sau khi VAR can thiệp, phạt đền được trao cho đội tuyển Bỉ.

Tielemans giữ được sự lạnh lùng dưới áp lực cực lớn, sút bóng đánh lừa thủ môn Pape Diaw để ấn định chiến thắng 3-2 cho Bỉ.

Dấu ấn chiến thuật của Rudi Garcia

Trước trận, ông Garcia tiếp tục để Charles De Ketelaere đá tiền đạo và để Lukaku trên ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo của Atalanta thi đấu mờ nhạt trong suốt cả hiệp 1. Quyết định tung Lukaku vào sân ngay đầu hiệp 2 là giải pháp mà Rudi Garcia đưa ra.

Thể hình, thể lực cùng khả năng di chuyển của Lukaku đã ngay lập tức gây khó khăn cho hàng thủ Senegal.

Phút 78, Rudi Garcia tung Thomas Meunier vào sân để cải thiện chất lượng những đường chuyền từ cánh phải. Và gần như ngay lập tưc thay đổi này đã phát huy hiệu quả. Phút 86, Meunier chuyền bóng từ cánh phải vào cho Lukaku ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng này đã cởi bỏ nút thắt cho tuyển Bỉ và giúp cho Quỷ đỏ thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng.

Chiến thắng 3-2 trước Senegal đưa Bỉ vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2026. Đội bóng của ông Garcia sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia và Herzegovina.