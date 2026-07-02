Nếu vô địch World Cup 2026, Messi có chắc giành Quả bóng vàng thứ 9?

Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2026 khi tỏa sáng tại World Cup cùng tuyển Argentina.

Lionel Messi hiện tại là ngôi sao sáng nhất, tâm điểm của World Cup 2026. Tiền đạo người Argentina đã ghi 6 bàn thắng, phá thêm nhiều cột mốc và góp công lớn đưa nhà đương kim vô địch tiến vào vòng knock-out. Phong độ ấn tượng của Messi cũng làm dấy lên câu hỏi quen thuộc: Nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, liệu siêu sao 39 tuổi có thể giành Quả bóng vàng thứ chín trong sự nghiệp?

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Câu trả lời là hoàn toàn có thể, nhưng lịch sử cho thấy điều đó không hề được đảm bảo.

Trước năm 1995, khi Quả bóng vàng chỉ dành cho các cầu thủ châu Âu, chỉ có ba người cùng năm vừa vô địch World Cup vừa giành danh hiệu cá nhân này là Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) và Lothar Matthäus (1990).

Sau khi France Football mở rộng phạm vi bình chọn cho toàn thế giới, những cái tên làm được điều tương tự gồm Zinedine Zidane (1998), Ronaldo Nazario (2002) và Fabio Cannavaro (2006).

Tuy nhiên, nhiều kỳ World Cup sau đó lại cho thấy chức vô địch không phải yếu tố quyết định. Năm 2010, Tây Ban Nha đăng quang cùng thế hệ vàng với Andres Iniesta và Xavi Hernandez, nhưng Lionel Messi mới là người giành Quả bóng vàng nhờ mùa giải xuất sắc trong màu áo Barcelona.

Đến năm 2014, Messi đưa Argentina vào chung kết, còn Manuel Neuer cùng tuyển Đức vô địch thế giới. Dẫu vậy, Cristiano Ronaldo mới là chủ nhân của Quả bóng vàng. World Cup 2018 cũng chứng kiến ngoại lệ khi Luka Modric giành Quả bóng vàng sau hành trình đưa Croatia vào chung kết, vượt qua cả Antoine Griezmann - nhà vô địch cùng tuyển Pháp.

Phải đến kỳ World Cup 2022, chủ nhân Quả bóng vàng mới trùng với nhà vô địch thế giới. Messi dẫn dắt Argentina đăng quang tại Qatar và sau đó giành Quả bóng vàng thứ tám trong sự nghiệp.

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Nếu tái lập kỳ tích ấy tại World Cup 2026, Messi sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 9 Quả bóng vàng. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn phụ thuộc vào phong độ của các ứng viên khác trong suốt mùa giải chứ không chỉ riêng màn trình diễn ở World Cup.

Những ngôi sao như Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Harry Kane hay Cristiano Ronaldo vẫn được đánh giá là những đối thủ đáng gờm khi có một năm thi đấu bùng nổ.

Theo kế hoạch, lễ trao Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra vào ngày 26/10. Đây là kỳ trao giải kỷ niệm 70 năm Ballon d'Or và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ được tổ chức tại London thay vì Paris.