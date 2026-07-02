Huyền thoại Matthaus vạch trần góc khuất World Cup: Chỉ trích tuyển Đức bị loại vì mải chăm vợ và bạn gái?

Ý kiến gây tranh cãi dữ dội của Matthaus khi cho rằng dàn WAGs là nguyên nhân khiến Đức bị loại ở vòng 32 đội ở World Cup.

Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus mới đây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt nội bộ đội tuyển quốc gia, khẳng định sự xuất hiện quá mức của vợ, bạn gái và người thân là một trong những nguyên nhân chính khiến "Cỗ xe tăng" phải dừng bước sớm ngay từ vòng 1/16 tại World Cup 2026 sau thất bại cay đắng trước Paraguay trên chấm luân lưu.

Cựu danh thủ 65 tuổi bày tỏ sự khó hiểu trước công tác quản lý của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) khi cho phép gia đình các cầu thủ tiếp cận đội bóng quá sớm. Thay vì tập trung hoàn toàn cho chiến dịch chinh phục cúp vàng, bầu không khí xung quanh đội tuyển Đức bị biến thành một "kỳ nghỉ miễn phí". Chính sự mất tập trung này đã bào mòn tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trên sân cỏ.

Matthaus cho rằng bạn gái và vợ là nguyên nhân khiến cầu thủ Đức không thể tập trung thi đấu (Ảnh: Getty)

Rạn nứt của tuyển Đức xuất phát từ hậu trường?

Không dừng lại ở đó, Matthaus còn tiết lộ những rạn nứt ngầm xuất phát từ hậu trường liên quan đến đặc quyền của người thân. Việc sắp xếp hậu cần, phương tiện di chuyển và phòng khách sạn cho một lượng lớn "người nhà" đã châm ngòi cho những sự tị nạnh trong nội bộ. Điển hình là việc một số cầu thủ tỏ ra bất mãn khi mẹ của đồng đội được đặc cách đi chuyến bay riêng, trong khi gia đình của họ phải di chuyển bằng máy bay thương mại thông thường.

Vợ của Joshua Kimmich, Lina, đã cổ vũ anh ấy (Ảnh: IG)

Oliver Baumann đã cùng vợ Charlotte ngồi trên khán đài sau chiến thắng của đội tuyển Đức trước Ecuador ở vòng bảng (Ảnh: Getty)

Bạn gái của Manuel Neuer, Anika, đã theo dõi trận đấu với Paraguay (Ảnh: Getty)

Dưới góc nhìn của một người từng trải, Matthaus ví von tình trạng hỗn loạn này rất giống với những gì ông từng chứng kiến tại World Cup 1994 ở Mỹ. Năm đó, những rắc rối tương tự từ hậu phương cũng đã khiến thế hệ của ông phân tâm và nhận thất bại cay đắng ở vòng tứ kết.

Trước chuỗi thành tích đáng thất vọng và những tranh cãi nơi hậu trường, huyền thoại nước Đức nhận định DFB cần thực hiện một cuộc cải tổ triệt để ngay lập tức, đồng thời dự đoán chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông Julian Nagelsmann sẽ khó có thể giữ vững trong thời gian tới.