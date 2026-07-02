Harry Kane "ăn vạ"?

Rooney cho rằng Harry đã "ăn vạ" để tìm kiếm một quả phạt đền.

Dù sắm vai người hùng giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 2/7, tiền đạo Harry Kane vẫn trở thành tâm điểm của những tranh luận nảy lửa. Tình huống va chạm nhạy cảm trong vòng cấm của anh ở cuối hiệp một đã chia rẽ sâu sắc giới chuyên môn, ngay cả giữa các huyền thoại bóng đá xứ sở sương mù.

Cụ thể, ở phút 44 của trận đấu, Harry Kane thoát xuống thông minh và có pha va chạm đầy tranh chấp với thủ môn Lionel Mpasi bên phía CHDC Congo trong vòng cấm. Trọng tài chính Adham Makhadmeh nhận định tiền đạo mang áo số 9 đã chủ động ngã và quyết định không thổi phạt đền, một quan điểm sau đó cũng được phòng VAR đồng thuận.

Tình huống trọng tài không cho Harry Kane hưởng phạt đền (Ảnh: BR Football)

Các huyền thoại nói gì về tình huống này?

Lên tiếng về pha bóng này, cựu tiền đạo Wayne Rooney không ngần ngại chỉ trích người đàn em tội "ngã vờ". Chia sẻ trên tờ Telegraph, huyền thoại Man Utd thẳng thắn: "Tôi luôn dành sự ưu ái cho các tiền đạo nhưng tôi nghĩ Harry Kane tự vấp ngã một chút rồi nhảy thẳng vào hướng thủ môn. Đã có va chạm xảy ra nhưng Kane chủ động hướng vào thủ môn bằng cả hai chân. Trọng tài quyết định đúng, cậu ấy cố tình ngã vào người đối phương chứ đó không phải là một quả phạt đền".

Rooney cho rằng Harry Kane đã ngã vờ (Ảnh: BR Football)

Tuy nhiên, góc nhìn của Rooney lại vấp phải sự phản đối từ một huyền thoại khác là Alan Shearer. Cựu danh thủ Newcastle khẳng định tuyển Anh đã bị cướp mất một quả penalty hợp lệ. Shearer phân tích: "Chắc chắn là có va chạm và theo tôi đó là một quả phạt đền. Kane có thể đã tận dụng tối đa cơ hội nhưng thủ môn đã lao ra và dùng tay ngăn cản. Khi thủ môn đối phương đổ người như vậy, tiền đạo hoàn toàn có quyền va chạm và ngã xuống".

Bất chấp những tranh cãi nảy lửa từ giới bình luận, Harry Kane vẫn có một ngày thi đấu chói sáng khi ghi cả 2 bàn thắng, gồng gánh "Tam sư" giành chiến thắng 2-1 để chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.