Tuyển Mỹ đánh bại 2-0 Bosnia & Herzegovina trong trận đấu phải nhận thẻ đỏ chỉ chơi 10 người, thẳng tiến vòng 1/8 gặp Bỉ

Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup sáng ngày 2/7.

Sáng ngàu 2/7, trong khuôn khổ vòng 32 đội FIFA World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đã xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0. Chiến thắng đầy kịch tính giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Bỉ.

Trận đấu kịch tính

Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, đội tuyển Mỹ nhanh chóng chủ động áp đặt lối chơi và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Bosnia & Herzegovina. Phút 45, tận dụng sai lầm phá bóng thiếu dứt khoát của hàng phòng ngự Bosnia, Balogun đã băng vào dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Mỹ ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Balogun ghi bàn mở tỉ số trận đấu (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Bước ngoặt trận đấu

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở hiệp hai khi tác giả bàn thắng mở tỷ số, Folarin Balogun, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính do phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Việc phải thi đấu thiếu người buộc HLV Mauricio Pochettino phải chủ động chỉ đạo các học trò lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn lợi thế.

Cũng chính cầu thủ Balogun phải nhận thẻ đỏ rời sân (Ảnh: BR Football)

Bản lĩnh của Mỹ khi bị dồn ép

Chớp thời cơ chơi hơn người, các cầu thủ Bosnia & Herzegovina dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Giữa bối cảnh bị ép sân, bản lĩnh của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu. Phút 82, tuyển Mỹ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly sát vòng cấm. Trên chấm đá phạt, tiền vệ Malik Tillman đã thực hiện một siêu phẩm vẽ nên đường cong hoàn hảo găm thẳng bóng vào góc chết khung thành, không cho thủ môn Nikola Vasilj bất kỳ cơ hội cản phá nào. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu.

Tillman ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Mỹ (Ảnh: BR Football)

Mỹ chơi thiếu người vẫn có thêm bàn thắng và ấn định chiến thắng chung cuộc (Ảnh: BR Football)

Các cầu thủ ăn mừng tưng bừng (Ảnh: BR Football)

Khép lại 90 phút thi đấu đầy cảm xúc và bản lĩnh, đội tuyển Mỹ chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup lịch sử trên sân nhà. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Pochettino ở vòng 1/8 sẽ là đội thắng trong cặp đấu duyên nợ giữa Bỉ.