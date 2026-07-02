Tuyển Anh "tả tơi" sau trận thắng ngược dòng kịch tính Congo: "Máy quét" Rice đau đớn vì chấn thương khiến fan lo sốt vó

Tình hình đáng lo của cầu thủ tuyển Anh sau trận thắng 2-1 CHDC Congo rạng sáng 2/7 ở World Cup 2026.

Chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Anh đang bị đặt dưới một dấu hỏi lớn về mặt nhân sự khi tiền vệ trụ cột Declan Rice liên tục lộ dấu hiệu quá tải và dính chấn thương. Những hình ảnh mới nhất về ngôi sao thuộc biên chế Arsenal sau trận Anh thắng 2-1 CHDC Congo áng 2/7 đang khiến ban huấn luyện "Tam Sư" lẫn người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Rice đã bị phát hiện rời sân với những bước đi tập tễnh từ trận đấu vòng. bảng. Đáng chú ý, vùng chân của tiền vệ này phải quấn một lớp băng dày cùng túi đá giữ nhiệt – minh chứng rõ ràng cho thấy cơ gân kheo của anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Declan Rice với biểu hiện chấn thương gây lo lắng (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Đây không phải là lần đầu tiên bài toán thể lực của Rice bị đặt báo động đỏ tại giải đấu năm nay. Ở trận mở màn thắng Croatia 4-2, anh đã phải rời sân sớm ở phút 72. Ngay sau đó, cựu cầu thủ West Ham thừa nhận anh đã phải nén đau để thi đấu do một hội chứng đau dây thần kinh liên quan đến cơ gân kheo – chấn thương dai dẳng mà anh phải gánh chịu từ giai đoạn Giáng sinh trong màu áo Arsenal.

Gánh nặng từ lịch thi đấu nghẹt thở

Việc Declan Rice có nguy cơ rách cơ gân kheo là hệ quả được dự báo trước từ một lịch thi đấu quá tải. Tính cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, tiền vệ này đã phải cày ải hơn 60 trận đấu ở cường độ cao trong mùa giải vừa qua. Nhiều chuyên gia bóng đá như Gary Neville và Ian Wright đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo rằng việc tiếp tục bào mòn thể lực của Rice có thể dẫn đến một chấn thương nghiêm trọng, thậm chí chấm dứt sớm hành trình World Cup của anh.

Rice đã phải cày ái liên tục từ CLB lên ĐTQG (Ảnh: Getty)

Trước những luồng dư luận, Declan Rice đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Tiền vệ này khẳng định quyết định rút anh ra nghỉ ở các trận đấu vừa qua là bước đi "sáng suốt" của ban huấn luyện nhằm bảo vệ cơ thể anh trước mật độ thi đấu dày đặc. Anh tuyên bố thể trạng của mình đã được tôi luyện để chịu đựng áp lực cao và cam kết sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho chiến dịch săn vàng của tuyển Anh dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Mặc dù Declan Rice tỏ ra lạc quan, nhưng cái vùng chân chườm đá và những bước đi nặng nề của vẫn là một "quả bom nổ chậm". Trong bối cảnh tuyển Anh cần những quân bài tốt nhất cho các vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt phía trước, bài toán sử dụng Declan Rice sao cho hợp lý chắc chắn sẽ khiến HLV Thomas Tuchel phải đau đầu trong những ngày tới.