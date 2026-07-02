Khoảnh khắc nghẹn lòng tại World Cup: HLV tuyển CHDC Congo bàng hoàng biết tin cha mất ngay giữa buổi họp báo

Thua tuyển Anh, HLV Sebastien Desabre nhận thêm cú sốc mất người thân ngay trên sóng trực tiếp.

Một sự việc hy hữu và đầy xót xa đã diễn ra ngay sau trận đối đầu giữa tuyển Anh thắng 2-1 CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 2/7. HLV trưởng Sebastien Desabre của tuyển CHDC Congo đã phải nhận tin dữ về sự ra đi của cha mình ngay giữa buổi họp báo sau trận đấu, trước sự bàng hoàng của toàn thể phóng viên quốc tế.

Cú sốc với HLV CHDC Congo

Vừa phải trải qua thất bại khi đội nhà để thua sát nút 1-2 trước Tam Sư bởi cú đúp muộn của Harry Kane, vị chiến lược gia 49 tuổi người Pháp bước vào phòng họp báo với tâm thế chuyên nghiệp để trả lời các câu hỏi từ giới truyền thông. Tuy nhiên, khi buổi phỏng vấn đang diễn ra, một khoảnh khắc gây sốc đã làm đảo lộn toàn bộ bầu không khí tại khán phòng.

Cán bộ phụ trách truyền thông bất ngờ cầm micro thông báo: "Không còn câu hỏi nào nữa chứ? Cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin được thông báo rằng cha của HLV chúng tôi vừa qua đời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ông".

Ống kính máy quay tại hiện trường đã ghi trọn khoảnh khắc gương mặt của chiến lược gia người Pháp biến đổi từ ngỡ ngàng sang đau đớn tột cùng. Ông hoàn toàn sững sờ vì trước đó không hề nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng của cha mình.

HLV CHDC Congo đã sững sờ khi nghe tin giữa họp báo (Ảnh: The Sun)

Theo các nguồn tin nội bộ từ phái đoàn Congo, gia đình và ban huấn luyện đã đưa ra một quyết định đầy nghiệt ngã là giữ kín tin buồn suốt nhiều giờ trước trận đấu. Mục đích của việc này là để HLV Desabre không bị phân tâm, có thể hoàn toàn tập trung dẫn dắt các học trò trong trận cầu lịch sử của quốc gia châu Phi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù phải đón nhận cú sốc quá lớn ngay trước hàng chục ống kính truyền hình đang chĩa vào, ông Desabre vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh tối thiểu. Vị chiến lược gia nghẹn ngào nói khẽ một tiếng "Cảm ơn" rồi lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng họp báo trong bầu không khí lặng đi vì xúc động của cả khán phòng.

HLV Desabre đã phải nhận 2 nỗi buồn cùng lúc (Ảnh: Reuters)

Tranh cãi về cách xử lý của bộ phận truyền thông

Sự việc ngay lập tức đã thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn thể thao quốc tế. Bên cạnh hàng triệu lời chia buồn gửi đến gia đình vị HLV người Pháp, dư luận và giới chuyên môn đang chỉ trích gay gắt cách hành xử của bộ phận truyền thông. Nhiều ý kiến cho rằng việc công bố một tin tức mang tính cá nhân và đau lòng như vậy trực tiếp tại buổi họp báo là một hành động thiếu tinh tế và không tôn trọng quyền riêng của HLV này.