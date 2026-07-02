Đang "hái ra tiền" ở World Cup, David Beckham bất ngờ phải rời đi với biểu cảm "khó ở", hoá ra vì một lịch trình đặc biệt

David Beckham vội rời World Cup để giữ truyền thống với mẹ, biểu cảm gây bàn tán khắp MXH.

Sau nhiều ngày xuất hiện trên khán đài các trận đấu tại World Cup 2026, David Beckham bất ngờ trở về Anh ngay sau chiến thắng 2-0 của tuyển Anh trước Panama. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội chú ý không phải lịch trình di chuyển dày đặc của cựu danh thủ mà là biểu cảm bị cho là "không mấy vui vẻ" khi dự Wimbledon cùng mẹ.

Ở tuổi 51, Beckham tiếp tục duy trì một truyền thống kéo dài nhiều năm: đưa mẹ Sandra tới xem ngày khai mạc Wimbledon. Hai mẹ con là những vị khách quen thuộc của khu vực Royal Box tại All England Club và gần như không vắng mặt mỗi khi giải Grand Slam danh giá này khởi tranh.

David Beckham không có nổi nụ cười khi rời World Cup đến xem giải quần vợt cùng mẹ

Trong đoạn video do Wimbledon đăng tải, Beckham bước đi phía trước mẹ với gương mặt khá nghiêm nghị khi tiến vào Centre Court. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cư dân mạng đưa ra hàng loạt suy đoán. "David Beckham trông như đang bực vì phải ở Wimbledon thay vì World Cup", một người hâm mộ nhận xét. Một tài khoản khác bình luận: "David Beckham phải bỏ World Cup chỉ để đưa mẹ đi xem Wimbledon", "Rõ ràng là anh ấy không muốn có mặt ở đó"...

Trước đó chỉ ít ngày, Beckham liên tục xuất hiện trên khán đài các trận đấu của World Cup 2026. Anh có mặt tại New Jersey để chứng kiến tuyển Anh đánh bại Panama 2-0, đồng thời cũng theo dõi Brazil thắng Scotland 3-0 tại Miami - thành phố gắn bó với Beckham khi anh là đồng sở hữu CLB Inter Miami, đội bóng của Lionel Messi. Cựu đội trưởng tuyển Anh cũng từng dự khán trận đấu giữa "Tam sư" và Ghana.

Không chỉ bận rộn theo dõi các trận đấu, World Cup 2026 còn được xem là "mùa bội thu" của David Beckham trên phương diện thương mại. Theo truyền thông Anh, cựu đội trưởng tuyển Anh được ước tính sẽ thu về khoảng 25 triệu đô nhờ xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo gắn với World Cup. Beckham góp mặt trong các TVC của nhiều thương hiệu lớn như Adidas, Lay's, McDonald's, Stella Artois, Home Depot hay Bank of America, cho thấy sức hút thương mại gần như không hề suy giảm dù đã giải nghệ hơn một thập kỷ.