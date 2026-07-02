ĐT Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, kích hoạt "giai đoạn then chốt" cho ASEAN Cup 2026

Sáng ngày 2/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Sáng ngày 2/7, Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Incheon (Hàn Quốc), bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 14/7. Đây được xem là giai đoạn then chốt của thầy trò HLV Kim Sang Sik nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Trước khi lên đường sang xứ sở kim chi, toàn đội đã có hơn một tuần hội quân và tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (từ ngày 23/6 đến 1/7). Trong giai đoạn đầu này, Ban huấn luyện tập trung chủ yếu vào việc nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ, đồng thời từng bước xây dựng sự gắn kết lối chơi giữa những cựu binh và các gương mặt mới được triệu tập.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch đã được thống nhất, trong thời gian đóng quân tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 3 trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần. Các trận cọ xát này là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm nhân sự và thử nghiệm các phương án chiến thuật khác nhau.

Cụ thể, vào ngày 5/7, đội tuyển sẽ có trận ra quân gặp Siheung FC – đại diện đang thi đấu tại giải K.League 3. Ba ngày sau đó (8/7), thử thách sẽ tăng lên khi thầy trò ông Kim chạm trán Yongin FC của K.League 2. Bài kiểm tra chất lượng và quan trọng nhất của chuyến tập huấn sẽ diễn ra vào ngày 13/7, khi tuyển Việt Nam đối đầu với Gangwon FC, đội bóng đang chơi tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc (K.League 1).

Về mặt lực lượng, bên cạnh những trụ cột đang đạt trạng thái thể lực lý tưởng, chuyến đi lần này vẫn có sự góp mặt của các tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo. Việc đưa các cầu thủ này đi cùng sang Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ y tế theo dõi sát sao phác đồ điều trị, đồng thời giúp họ sớm tìm lại cảm giác bóng và thể trạng tốt nhất để sẵn sàng tái xuất.

Ngay sau khi khép lại chuyến tập huấn vào ngày 14/7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước để bước vào giai đoạn tổng duyệt. Toàn đội sẽ di chuyển lên Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế chính thức gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây sẽ là màn sát hạch cuối cùng trước khi nhà đương kim vô địch chính thức bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026, mở màn bằng chuyến làm khách đầy thách thức trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.