Vì sao Son Heung-min luôn là tâm điểm drama mỗi khi tuyển Hàn Quốc có biến?

Sau cú sốc bị loại sớm ở World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc tiếp tục đối mặt với loạt tin đồn về mâu thuẫn nội bộ. Và cứ mỗi lần cái tên Son Heung-min xuất hiện trong tâm điểm, câu chuyện lại bị đẩy thành một cuộc khủng hoảng của cả đội tuyển.

Thất bại gây sốc ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khiến tuyển Hàn Quốc rơi vào cơn bão chỉ trích chưa từng có trong nhiều năm. HLV Hong Myung-bo từ chức, quyết định cất Son Heung-min và Lee Jang-sung trên ghế dự bị bị mổ xẻ, còn truyền thông xứ kim chi liên tiếp hé lộ những thông tin về mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển.

Mới nhất, Korea JoongAng Daily dẫn lời nghị sĩ Jin Jong-oh tiết lộ, Son Heung-min cùng Lee Jae-sung muốn tiếp tục cuộc tẩy chay truyền thông sau vụ các phóng viên chế giễu việc Son được miễn nghĩa vụ quân sự. Trong khi HLV Hong Myung-bo muốn đội tuyển trở lại trả lời báo chí như bình thường.

Tờ báo này thậm chí còn cho rằng bất đồng ấy là một trong những lý do khiến Son và Lee Jae-sung phải ngồi dự bị trong trận đấu quyết định với Nam Phi tại World Cup 2026. Dù HLV Hong Myung-bo phủ nhận việc nội bộ rạn nứt nghiêm trọng, dư luận Hàn Quốc vẫn lập tức đặt câu hỏi: "Đội tuyển lại có biến?".

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mọi cuộc tranh cãi của tuyển Hàn đều dẫn về Son Heung-min.

Đầu năm 2024, ngay trước trận bán kết Asian Cup gặp Jordan, bóng đá Hàn Quốc từng chấn động khi xuất hiện thông tin Son Heung-min và Lee Kang-in xô xát trong bữa tối của đội tuyển. Khi Son nhắc các cầu thủ trẻ quay lại ăn cùng toàn đội, Lee Kang-in cùng một số đồng đội muốn tiếp tục chơi bóng bàn. Mâu thuẫn leo thang thành va chạm, khiến Son bị trật ngón tay và phải thi đấu với băng bảo vệ ở trận gặp Jordan.

Vụ việc sau đó được cả Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc lẫn Lee Kang-in xác nhận. Tiền vệ của PSG công khai xin lỗi, còn Son chấp nhận lời xin lỗi và kêu gọi người hâm mộ tha thứ. Dù khép lại trên danh nghĩa, đây vẫn là một trong những bê bối nội bộ lớn nhất lịch sử đội tuyển Hàn Quốc.

Hai câu chuyện có bản chất rất khác nhau.

Vụ Son - Lee Kang-in là sự việc được các bên liên quan xác nhận. Trong khi đó, những gì JoongAng tiết lộ lần này mới dừng ở mức cáo buộc từ nguồn tin nội bộ và chưa được KFA hay ban huấn luyện xác nhận. Tuy nhiên, điểm chung là cả hai đều nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận rất lớn. Trên MXH Hàn Quốc hiện tại, nhiều người hâm mộ nhận định loạt tin đồn mâu thuẫn nội bộ xoay quanh Son Heung-min chỉ là cách liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cố "đổ lỗi" cho cầu thủ trong thất bại của cả hệ thống mà thôi.

Lý do nằm ở chính vị thế của Son Heung-min.

Trong nhiều năm qua, tiền đạo của Tottenham không chỉ là đội trưởng mà còn là gương mặt đại diện của bóng đá Hàn Quốc. Mọi quyết định chiến thuật, mọi biểu cảm trên sân, thậm chí cả việc anh có trả lời phỏng vấn hay không đều được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao. Khi Son xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào, công chúng gần như mặc định đó là vấn đề của cả đội tuyển.

Ở góc độ khác, Son cũng là cầu nối giữa nhiều thế hệ cầu thủ. Anh từng đứng ra bảo vệ Lee Kang-in sau vụ Asian Cup, nhiều lần làm dịu những tranh cãi trong phòng thay đồ và luôn được xem là tiếng nói có trọng lượng nhất của đội tuyển. Chính vì vậy, nếu xuất hiện thông tin Son bất đồng với ban huấn luyện, mức độ ảnh hưởng trong mắt dư luận sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Có thể vì thế mà mỗi lần tuyển Hàn Quốc xảy ra biến cố, từ mâu thuẫn giữa các cầu thủ, tranh cãi với ban huấn luyện cho đến những vấn đề ngoài chuyên môn như truyền thông, cái tên Son Heung-min gần như luôn xuất hiện ở trung tâm câu chuyện.

Dù vụ việc lần này có được xác nhận hay không, phản ứng của dư luận Hàn Quốc cũng cho thấy một thực tế: Son Heung-min không chỉ là đội trưởng trên sân cỏ, mà còn là người phản ánh mọi biến động của tuyển Hàn Quốc. Chỉ cần cái tên Son xuất hiện trong một tin đồn, câu chuyện gần như ngay lập tức được nhìn nhận như dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng nội bộ.

Tú Tú.