Góc khuất lục đục nội bộ tuyển Hàn Quốc được hé lộ: Son Heung-min bị miệt thị, ông Park Hang-seo 1 tuần mới biết tin

Truyền thông Hàn Quốc hé lộ lý do khiến đội tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup.

Kỳ World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ là sân khấu rực rỡ của bóng đá Hàn Quốc tại Bắc Mỹ, nhất là khi họ rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở. Thế nhưng, thực tế lại biến thành một cơn ác mộng khi đại diện xứ sở kim chi phải xách va-li về nước ngay sau vòng bảng. Đằng sau kết quả bết bát này không thuần túy là câu chuyện chuyên môn, mà là một chuỗi những bất ổn, bất đồng quan điểm âm ỉ trong nội bộ và sự chậm trễ trong công tác quản lý của Trưởng đoàn Park Hang-seo.

Nguồn cơn của mâu thuẫn

Mọi rắc rối bắt nguồn từ một sự cố truyền thông đầy hy hữu ngoài đường biên. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, một số phóng viên Hàn Quốc đã có những bình luận mang tính miệt thị nhắm thẳng vào ngôi sao đội trưởng Son Heung-min vì quên tắt micro. Ngay khi sai sót này bị phát giác, làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong phòng thay đồ. Để bảo vệ người thủ lĩnh và lòng tự tôn của mình, các cầu thủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định cực đoan: hủy bỏ toàn bộ lịch làm việc, họp báo và tuyệt giao với giới truyền thông nước nhà.

Son Heung-min lục đục với truyền thông (Ảnh: News1)

Cuộc "tẩy chay" này vô hình trung tạo nên một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Tờ Kyunghyang Shinmun tiết lộ, màn đối đầu căng thẳng ngoài lề với báo chí đã khiến các thành viên cảm thấy vô cùng nặng nề và không thoải mái ngay cả trong các buổi tập. Đáng nói hơn, bộ máy quản lý của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) lẫn Trưởng đoàn Park Hang-seo lại hoàn toàn "không có thông tin" trước tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam chỉ thực sự hiểu chuyện sau đó sau 1 tuần, khi đích thân Son Heung-min và Lee Jae-sung phải đại diện tập thể, đề nghị gặp riêng ông để phản ánh.

Sự thiếu xích lại gần nhau và chậm trễ trong giao tiếp đã đẩy phòng thay đồ vào thế khó. Dù sau trận gặp Mexico, toàn đội quyết định nối lại việc trả lời phỏng vấn, nhưng riêng Son Heung-min và Lee Jae-sung vẫn từ chối tham gia. Sự khác biệt này bắt đầu rạn nứt tâm lý thi đấu của các thành viên. Hệ lụy lên đến đỉnh điểm khi bộ đôi cựu binh giàu kinh nghiệm này bất ngờ bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận cầu sinh tử gặp Nam Phi.

Son Heung-min bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát

Chia sẻ về những góc khuất này, một tuyển thủ Hàn Quốc giấu tên ngậm ngùi trải lòng với tờ Kyunghyang Shinmun: “Áp lực rằng chúng tôi phải chơi tốt hơn là rất lớn. Vì vậy chúng tôi cố chạy nhiều hơn, nhưng điều đó ngược lại đã trở thành độc dược”.

Cầu thủ này cũng thẳng thắn đính chính những tin đồn về việc đội tuyển bị chia rẽ bè phái: “Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ liệu đây có phải là chuyện cần kéo dài đến mức này hay không. Ban đầu tôi nghĩ chuyện xảy ra vì liên đoàn không bảo vệ cầu thủ, nhưng nhìn lại thì tất cả đều là hiểu lầm. Không hề có chuyện lục đục nội bộ trước trận gặp Nam Phi. Chúng tôi dù không thoải mái nhưng vẫn hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh Son Heung-min – đội trưởng và cũng là anh lớn trong đội. Tôi từng nghĩ kỳ World Cup đầu tiên trong đời sẽ là một sân khấu tuyệt vời hơn. Có nhiều điều rất đáng tiếc”.

Rõ ràng, tuyển Hàn Quốc không hề có những màn "quyền cước" hay rạn nứt trong sinh hoạt như những tin đồn ác ý. Thất bại thảm hại của họ đến từ việc thiếu đi sự truyền thông gắn kết và một tâm lý đè nặng khi phải chiến đấu trong điều kiện không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.

Ông Park Hang-seo đã nắm bắt thông tin muộn khiến mâu thuẫn âm ỉ. Bản thân ông Park cũng đã phải cúi đầu xin lỗi (Ảnh: Yonhap)

Chiến thắng ngày ra quân 2-1 trước Cộng hòa Séc đã bị chôn vùi bởi hai trận thua cay đắng trước Mexico và Nam Phi. Khép lại một giải đấu đáng quên, huấn luyện viên Hong Myung-bo bất lực, còn Trưởng đoàn Park Hang-seo đã phải cúi đầu xin lỗi công khai trước người hâm mộ xứ kim chi vì không hoàn thành nhiệm vụ, trước khi chính thức chia tay đội tuyển để lên đường sang Thái Lan dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC ở Thái Lan.