"Nhân tố M" của tuyển Bỉ ung dung ngồi ăn táo giữa lúc đội nhà "gặp nguy" hot rần rần, sự thật phía sau là gì?

Cầu thủ thuộc biên chế MU của tuyển Bỉ xuất hiện trên sóng trực tiếp khi đang ăn táo gây sốt cõi mạng toàn thế giới.

Trận quyết đấu giữa Bỉ 3-2 Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ ghi dấu một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất giải đấu, mà còn để lại một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" gây bão toàn cầu của thủ thành Senne Lammens.

Thi đấu trên sân vận động Seattle, đội tuyển Bỉ bất ngờ bị dồn vào thế chân tường khi đại diện châu Phi Senegal vươn lên dẫn trước 2-0. Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ của một trận knock-out và nguy cơ bị loại sớm đang hiển hiện trước mắt "Quỷ đỏ", camera nhà đài bất ngờ bắt trọn một khoảnh khắc vô cùng thú vị trên băng ghế dự bị của tuyển Bỉ.

Trong khi các đồng đội và ban huấn luyện đứng ngồi không yên, thủ thành dự bị Senne Lammens lại tỏ ra vô cùng bình thản. Ngôi sao đang thuộc biên chế Manchester United thản nhiên ngồi ăn táo với dáng vẻ ung dung, tự tại như thể đang thưởng thức một buổi dã ngoại.

Cầu thủ MU của tuyển Bỉ thản nhiên ăn táo (Ảnh: CMH)

Hình ảnh đối lập này ngay lập tức "bùng nổ" trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ bóng đá thế giới liên tục chia sẻ khoảnh khắc này với hàng loạt bình luận hài hước: "Không một điều gì trên đời có thể làm cậu ấy lo lắng", hay "Trong khi cả nước Bỉ đang nín thở, Lammens chỉ quan tâm đến quả táo của mình".

Điều kỳ diệu là ngay sau khoảnh khắc "ăn táo" gây sốt ấy, vận may đã mỉm cười với đại diện châu Âu. Tuyển Bỉ bắt đầu màn ngược dòng không tưởng từ phút 86 nhờ bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Romelu Lukaku. Chỉ đúng 161 giây sau, ở phút 89, đội trưởng Youri Tielemans khiến khán đài vỡ òa với bàn thắng gỡ hòa 2-2 đầy quý giá. Chưa dừng lại ở đó, tinh thần rực lửa tiếp tục giúp Bỉ hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở phút 120+5 của hiệp phụ, chính thức giật lại tấm vé vào vòng sau từ tay Senegal.

Senne Lammens, 23 tuổi, vừa trải qua một mùa giải 2025/26 cực kỳ thành công cùng Manchester United cán đích ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh. Tại chiến dịch World Cup 2026, dù đóng vai trò là phương án dự phòng cho đàn anh Thibaut Courtois, Lammens vẫn biết cách chiếm trọn "spotlight" của truyền thông theo một cách không thể độc đáo hơn.

Tuyển Bỉ ngược dòng thắng kịch tính (Ảnh: BR Football)

Vì sao Lammens lại ăn táo?

Các cầu thủ dự bị luôn phải trong tư thế sẵn sàng vào sân bất kỳ lúc nào nếu thủ môn chính (Courtois) gặp chấn thương hoặc thẻ phạt. Táo chứa carbohydrate tự nhiên, đường fructose và nhiều nước, giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng mà không gây nặng bụng hay đầy hơi như các loại đồ ăn khác.

Ngoài ra, việc ăn táo còn làm giảm căng thẳng. Việc nhai một thứ gì đó (như kẹo cao su hoặc hoa quả) là một cơ chế tâm lý tự nhiên giúp kích thích dây thần kinh phế vị, làm giảm nhịp tim và giảm bớt cảm giác lo lắng, căng thẳng khi phải chứng kiến đội nhà bị dẫn trước.