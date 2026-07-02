HLV tuyển Anh kêu gọi cha mẹ cho con nghỉ học xem đá bóng: "Học còn nhiều, World Cup 4 năm mới có 1 lần"

Thức đêm xem World Cup lúc 1h sáng, HLV Tuchel hiến kế cho cha mẹ "viết giấy xin phép nghỉ học" cho học sinh cổ vũ tuyển Anh.

Sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính 2-1 trước CHDC Congo tại vòng 32 đội, đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 để chạm trán chủ nhà Mexico.

Trận cầu đinh này được xếp lịch thi đấu vào lúc 1h00 sáng thứ Hai (theo giờ Anh). Do tính chất khung giờ quá muộn đối với học sinh vào ngày đầu tuần, HLV Thomas Tuchel đã không ngần ngại đưa ra một thông điệp vô cùng hóm hỉnh nhưng không kém phần tâm huyết hướng tới các bậc cha mẹ tại quê nhà.

“Hãy viết một tờ giấy xin phép nghỉ học và cho lũ trẻ xem bóng đá", HLV Thomas Tuchel hào hứng chia sẻ trong buổi họp báo.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đối với thế hệ tương lai: “Các em có rất nhiều thời gian để đến trường, nhưng World Cup thì bốn năm mới có một lần. Hãy để lũ trẻ được xem. Sẽ có một trận đấu vô cùng, vô cùng lớn sau bốn ngày nữa và chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là từ các biểu tượng tương lai, những đứa trẻ".

HLV tuyển Anh kêu gọi cha mẹ cho học sinh nghỉ học để xem bóng đá (Ảnh: Getty)

Lời kêu gọi của cựu thuyền trưởng Bayern Munich ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ xứ sở sương mù. Trải nghiệm World Cup luôn là những ký ức vô giá và Tuchel hiểu rằng, sự ngây thơ cùng ngọn lửa đam mê của các cổ động viên nhỏ tuổi chính là liều thuốc tinh thần vô giá cho các tuyển thủ khi phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại chảo lửa Azteca.

Tuyển Anh sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty)

Dù thừa nhận những bất lợi rõ rệt về mặt độ cao và thể lực trong chuyến hành quân tới Mexico City sắp tới, HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Với bệ phóng tâm lý vững chắc sau chiến thắng nghẹt thở vừa qua, cùng sự đồng lòng của hàng triệu con tim tại quê nhà, đội tuyển Anh đang thể hiện sự tự tin cao độ để sẵn sàng tìm lời giải cho những thử thách cực đại phía trước.