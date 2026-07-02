Khung hình gây sốt: ĐT Nhật Bản được hàng nghìn CĐV chào đón về nước như những người hùng sau World Cup 2026

Bị Brazil loại khỏi World Cup, tuyển Nhật Bản vẫn được hàng nghìn CĐV chào đón khi về nước.

Dù hành trình tại World Cup 2026 khép lại bằng thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 32 đội, tuyển Nhật Bản vẫn nhận được sự chào đón đầy ấm áp từ người hâm mộ khi trở về quê nhà vào ngày 2/7. Hình ảnh hàng nghìn CĐV có mặt tại sân bay để tri ân các cầu thủ đã nhanh chóng trở thành điểm nhấn đẹp của bóng đá Nhật Bản sau kỳ World Cup đầy cảm xúc.

Theo truyền thông Nhật Bản, toàn đội chia thành ba nhóm để bay từ Houston về Tokyo và hạ cánh tại hai sân bay Haneda và Narita. Ngay từ sáng sớm, rất đông người hâm mộ đã có mặt để chờ đợi sự xuất hiện của các thành viên "Samurai Xanh".

Tại sân bay Haneda, khoảng 700 CĐV cùng hơn 100 phóng viên tập trung từ sớm. HLV Hajime Moriyasu là một trong những người đầu tiên bước ra khu vực đón tiếp và lập tức nhận được những tràng pháo tay cùng lời cảm ơn từ người hâm mộ. Nhà cầm quân 57 tuổi mỉm cười, nhiều lần cúi đầu đáp lại tình cảm của các CĐV. Đội trưởng Hiroki Itakura cùng nhiều tuyển thủ khác cũng liên tục cúi chào khi đi qua khu vực chờ đón. Ritsu Doan không ngừng vẫy tay trước tiếng reo hò, trong khi Junya Ito nở nụ cười thân thiện với người hâm mộ.

Ở sân bay Narita, bầu không khí cũng sôi động không kém với gần 500 CĐV đứng kín khu vực ga đến. Khi nhóm cầu thủ gồm Takefusa Kubo, Takehiro Tomiyasu, Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura và các đồng đội xuất hiện, những bài hát cổ vũ quen thuộc của tuyển Nhật Bản vang lên khắp khu vực sân bay. Xen lẫn là tiếng gọi tên từng cầu thủ trước khi đám đông đồng thanh hô lớn: "Cảm ơn đội tuyển Nhật Bản!".

Điều đáng chú ý là dù đội nhà không thể tạo nên bất ngờ trước Brazil, người hâm mộ Nhật Bản gần như không có những lời chỉ trích. Thay vào đó, phần lớn đều lựa chọn gửi lời động viên và cảm ơn toàn đội vì tinh thần thi đấu cũng như màn trình diễn trước một trong những ứng cử viên vô địch. Trước đó, HLV Hajime Moriyasu cũng khẳng định trận thua Brazil cho thấy khoảng cách giữa Nhật Bản và các cường quốc bóng đá thế giới đang dần được thu hẹp.

Trong khi đó, tương lai của HLV Moriyasu vẫn là chủ đề được quan tâm. Theo kế hoạch, chiến lược gia sinh năm 1968 sẽ có buổi làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto và các lãnh đạo JFA để thảo luận về chặng đường tiếp theo của đội tuyển.

Sau trận đấu với Brazil, Moriyasu cho biết ông chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản cho biết JFA đang cân nhắc gia hạn thêm một năm với nhà cầm quân này để tiếp tục dẫn dắt "Samurai Xanh" hướng tới mục tiêu chinh phục Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027.

Ảnh: Nikkei.