Tranh cãi Balogun của Mỹ phạm lỗi từ phía sau nhận thẻ đỏ rời sân, còn Messi làm điều tương tự lại thoát thẻ phạt?

Tình huống va chạm trong 2 trận đấu tại World Cup tương tự nhau nhưng trọng tài lại xử lý khác nhau gây tranh cãi.

Chiếc vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 của đội tuyển Mỹ sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina đã không thể trọn vẹn, khi tâm điểm của dư luận đổ dồn vào quyết định truất quyền thi đấu đầy tranh cãi đối với tiền đạo Folarin Balogun. Quyết định này ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng giận dữ từ người hâm mộ, mở ra cuộc tranh luận nảy lửa về sự công bằng trong công tác trọng tài, đặc biệt là khi so sánh với đặc quyền thoát phạt trước đó của siêu sao Lionel Messi.

Tình huống diễn ra thế nào?

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 64 khi Balogun có tình huống tranh chấp bóng với hậu vệ Tarik Muharemovic. Trong nỗ lực che bóng, gầm giày của chân sút tuyển Mỹ đã quệt vào phần bắp chân của đối phương. Trọng tài chính người Brazil, ông Raphael Claus, ban đầu không thổi phạt vì nhận định đây chỉ là một pha va chạm thông thường. Tuy nhiên, áp lực từ tổ VAR đã buộc vị vua áo đen phải thay đổi quyết định. Sau khi xem lại các góc quay chậm trên màn hình, ông Claus lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Balogun khỏi sân trước sự ngơ ngác và bất lực của tiền đạo này.

Balogun phạm lỗi với cầu thủ đối phương từ phía sau (Ảnh: Getty)

Cả hai cầu thủ đều nằm sân (Ảnh: Getty)

CĐV tranh cãi vì Messi thoát thẻ?

Quyết định khắt khe từ trọng tài nhanh chóng thổi bùng sự phẫn nộ trên các diễn đàn bóng đá quốc tế. Làn sóng chỉ trích đỉnh điểm hướng về phía FIFA khi người hâm mộ lật lại tình huống tương tự của Lionel Messi trong trận mở màn của Argentina gặp Algeria hôm 17/6. Khi đó, siêu sao 39 tuổi cũng có một pha vào bóng nguy hiểm với tính chất y hệt nhưng lại hoàn toàn thoát án phạt trong sự im lặng của VAR.

Tình huống phạm lỗi của Messi trước đó (Ảnh: Getty)

Pha quay chậm từ góc fancam

Hàng loạt bình luận gay gắt từ các cổ động viên xuất hiện trên mạng xã hội: "Cùng một tình huống nhưng lại có hai tiêu chuẩn khác nhau". Sự bất nhất này khiến FIFA một lần nữa đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu tuyển thủ Anh Sue Smith nhận định: "Nếu chỉ nhìn vào những khung hình chậm, đó trông như một pha triệt hạ nguy hiểm. Nhưng ở tốc độ thực tế, Balogun chỉ đang đặt chân xuống theo đà quán tính tự nhiên khi cố che bóng. Đó đơn giản là một tai nạn không may".

Theo quy định nghiêm ngặt của FIFA, chiếc thẻ đỏ trực tiếp này đồng nghĩa với việc Balogun chắc chắn sẽ bị treo giò ở vòng 1/8 đội gặp đội tuyển Bỉ vào ngày 7/7 tới.