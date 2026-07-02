Drama World Cup: HLV đem cả xấp giấy tờ đến họp báo từ chức, tức giận suốt 2 tiếng vì bị học trò phản nghịch "lật ghế"

Marcelo Bielsa họp báo gần 2 tiếng sau khi Uruguay bị loại: "Không ai quan tâm đến những gì tôi truyền đạt".

Không lâu sau khi tuyên bố chia tay tuyển Uruguay vì thất bại ở World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã có buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng đồng hồ với hàng loạt phát biểu gây chú ý. Chiến lược gia người Argentina thẳng thắn thừa nhận thất bại, nhưng cũng cho rằng những triết lý và kinh nghiệm của ông chưa bao giờ thực sự được lắng nghe.

Xuất hiện trước truyền thông với cả một tập tài liệu trên tay, Bielsa liên tục trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến dịch World Cup đáng quên của Uruguay. Đội bóng từng hai lần vô địch thế giới đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng sau các kết quả không như kỳ vọng trước Saudi Arabia, Cape Verde và Tây Ban Nha.

Điều khiến buổi họp báo trở nên đặc biệt là những chia sẻ đầy tâm tư của nhà cầm quân 70 tuổi. "Điều tôi chắc chắn tuyệt đối là không ai quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi biết khi nào người khác thực sự muốn học hỏi từ mình, còn trong trường hợp này thì không. Những gì tôi cố gắng truyền đạt chưa bao giờ được xem là quan trọng".

Bielsa cho biết ông không hề trách móc bất kỳ ai, nhưng tin rằng những kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện của mình không được tiếp nhận đúng mức. "Tôi không thấy điều đó là xấu. Chỉ đơn giản là người khác không quan tâm đến những gì tôi truyền đạt. Với tôi, câu chuyện chỉ có vậy".

HLV Marcelo Bielsa đến buổi họp báo chia tay với một tập hồ sơ đầy tài liệu (Ảnh: Getty)

Trước đó, truyền thông Nam Mỹ đưa tin bốn trụ cột gồm Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde và Sergio Rochet từng bất đồng với Bielsa vì không hài lòng với phương pháp huấn luyện cường độ cao của ông trong thời gian diễn ra World Cup.

Tuy nhiên, cựu HLV Leeds United bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Ông khẳng định nội bộ Uruguay vẫn đoàn kết và thậm chí tin rằng đội bóng xứng đáng giành vé đi tiếp. "Chúng tôi chạy nhiều hơn Saudi Arabia 20%, nhiều hơn Cape Verde 30% và nhiều hơn Tây Ban Nha 25%. Tôi hoàn toàn có thể giải thích vì sao Uruguay lẽ ra phải kết thúc vòng bảng với 7 điểm".

Bielsa cũng dành nhiều thời gian để bảo vệ thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera. Theo ông, sai lầm trong trận gặp Tây Ban Nha đã khiến thủ môn 40 tuổi suy sụp về tinh thần đến mức chủ động xin rời sân sau hiệp một.

"Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi chứng kiến một cầu thủ xin thay ra vì quá ám ảnh bởi sai lầm của chính mình. Muslera nói cậu ấy không còn đủ trạng thái tinh thần để tiếp tục thi đấu".

Ở cuối buổi họp báo, Bielsa còn gửi lời xin lỗi tới FIFA vì không nhìn vào ống kính trong buổi chụp hình chính thức trước World Cup, đồng thời giải thích việc ông nổi nóng với một phóng viên sau trận thua Tây Ban Nha. Theo Bielsa, việc phải thực hiện các nghĩa vụ truyền thông ngay sau một thất bại đau đớn khiến ông không thể giữ được sự bình tĩnh.

Buổi họp báo gần hai tiếng khép lại cũng đánh dấu chặng đường ba năm của Marcelo Bielsa cùng tuyển Uruguay. Dù không thể đưa đội bóng tiến sâu tại World Cup 2026, chiến lược gia người Argentina vẫn ra đi với niềm tin rằng thất bại lần này không phản ánh đúng những gì Uruguay đã thể hiện trên sân.