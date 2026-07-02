Cuộc đua chiếc giày Vàng World Cup căng hơn bao giờ hết: Messi, Mbappe, Haaland, Kane cạnh tranh quyết liệt

Bộ tứ Messi, Mbappé, Haaland, Kane thổi bùng cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026!

Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày Vàng đang diễn ra với kịch bản nghẹt thở và sít sao đến khó tin. Chưa bao giờ một vòng knockout của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lại quy tụ nhiều siêu sao thượng hạng đứng chung một vạch xuất phát với khoảng cách mong manh đến vậy.

Cú đúp đẳng cấp của Harry Kane vào lưới CHDC Congo ở vòng 32 đội sáng 2/7 không chỉ giúp đội tuyển Anh vững bước, mà còn chính thức thổi bùng ngọn lửa cho cuộc chiến giành danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo của Tam Sư đã chính thức cán mốc 5 bàn thắng, san bằng thành tích với "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Hiện tại, cả hai chỉ còn kém hai người dẫn đầu là Lionel Messi và Kylian Mbappe đúng duy nhất 1 pha lập công.

Cục diện hiện tại trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu đang đẩy kịch tính lên cao trào:

Lionel Messi và Kylian Mbappé: 6 bàn thắng

Erling Haaland và Harry Kane: 5 bàn thắng

Cuộc cạnh tranh cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất quyết liệt (Ảnh: BR Football)

Điều khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phấn khích hơn cả chính là việc cả bốn khẩu thần công này đều đang khoác áo các đội tuyển ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch và đều đã giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngôi sao đều có ít nhất một cơ hội nữa để nâng cao thành tích cá nhân, và bất kỳ một bàn thắng nào được ghi trong những trận đấu sống còn tới đây cũng đủ để tái định hình lại toàn bộ cuộc đua.

Nhiều kỷ lục sẽ được xô đổ

Bên cạnh sự kịch tính về mặt con số, World Cup 2026 còn đang đứng trước cơ hội xô đổ một lời nguyền đã tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ. Kể từ kỳ World Cup 1970 tại Mexico, thời điểm huyền thoại Gerd Muller của Tây Đức lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 10 bàn thắng, chưa một chân sút nào trong lịch sử có thể chạm đến cột mốc hai chữ số này. Tuy nhiên, với hiệu suất săn bàn khủng khiếp và phong độ ổn định xuyên suốt từ đầu mùa giải của bộ tứ Messi, Mbappé, Haaland và Kane, kỷ lục vĩ đại của "Kẻ dội bom" người Đức đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Sự hấp dẫn của cuộc đua Chiếc giày Vàng năm nay không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng, mà còn là màn so tài đỉnh cao giữa bốn trường phái, bốn phong cách thi đấu đại diện cho những gì tinh túy nhất của bóng đá đương đại. Đó là sự nhạy bén và tư duy chiến thuật đỉnh cao của Harry Kane; sức mạnh thể chất càn lướt và bản năng sát thủ của Erling Haaland; tốc độ xé gió cùng sự đột biến thiên tài của Kylian Mbappe; và cuối cùng là đẳng cấp ma mị, nguồn cảm hứng bất tận từ siêu sao kỳ cựu Lionel Messi.

World Cup 2026 có thể sẽ không chỉ được nhớ đến bởi cái tên của nhà vua mới sẽ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, mà còn bởi một cuộc đấu đá cá nhân rực lửa và mãn nhãn nhất mà lịch sử túc cầu giáo từng sản sinh.