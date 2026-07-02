Thua ngược Bỉ và bị loại, ngôi sao World Cup tuyên bố "đình công", dọa không khoác áo ĐTQG chừng nào HLV chưa bị sa thải

Ngôi sao Senegal tuyên bố "đình công" ĐTQG sau World Cup 2026, thẳng thừng đòi thay HLV.

Thất bại đau đớn trước Bỉ ở vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ khiến Senegal sớm dừng bước mà còn châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nội bộ. Tiền vệ Pape Gueye vừa gây chấn động khi tuyên bố sẽ ngừng khoác áo đội tuyển quốc gia nếu ban huấn luyện hiện tại vẫn tiếp tục tại vị.

Trên trang Instagram cá nhân, cầu thủ đang thi đấu cho Villarreal đăng tải thông điệp đầy cứng rắn ngay sau khi Senegal bị loại. "Tôi sẽ nói về việc chúng tôi bị loại vào một thời điểm khác. Nhưng ngay lúc này, tôi xin thông báo rằng chừng nào ban huấn luyện hiện tại còn dẫn dắt đội tuyển, tôi sẽ tạm dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

Động thái này được xem như lời phản đối trực tiếp nhằm vào HLV Pape Thiaw, người đang chịu áp lực rất lớn sau khi Senegal đánh mất lợi thế dẫn trước 2-0 để rồi thua ngược Bỉ.

Pape Gueye tuyên bố đình công sau khi Senegal thua ngược Bỉ (Ảnh: getty)

Ảnh: Getty

Ở trận đấu này, đại diện châu Phi kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, Romelu Lukaku và Youri Tielemans ghi liên tiếp hai bàn trong ít phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đến những giây cuối cùng, Tielemans tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục của tuyển Bỉ.

Gueye bị thay ra sau hơn một giờ thi đấu, thời điểm Senegal vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội. Thế nhưng chỉ ít phút sau, cục diện trận đấu đảo chiều hoàn toàn.

Tiền vệ 27 tuổi đã có 45 lần khoác áo tuyển Senegal kể từ năm 2021 và là một trong những trụ cột của đội bóng. Trớ trêu là chỉ vài ngày trước, anh còn trở thành người hùng khi ghi hai bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 5-0 trước Iraq, góp công lớn đưa Senegal vượt qua vòng bảng.

Thực tế, những rắc rối của tuyển Senegal đã xuất hiện từ trước khi World Cup khởi tranh. HLV Pape Thiaw từng công khai tiết lộ ông bị nợ 5 tháng lương và thậm chí ban đầu còn từ chối sang Mỹ dự giải. Chỉ sau khi Tổng thống Senegal trực tiếp can thiệp, nhà cầm quân 45 tuổi mới lên đường cùng đội tuyển.

HLV Pape Thiaw (Ảnh: Getty)

Ông cũng cho biết thời điểm đó mình chưa có hợp đồng lao động chính thức với Liên đoàn Bóng đá Senegal và nhấn mạnh vấn đề không nằm ở tiền bạc mà là "nguyên tắc và sự tôn trọng".

Sau thất bại trước Bỉ, HLV Pape Thiaw thừa nhận các học trò đã đánh mất thế trận khi quá chú trọng bảo vệ tỷ số. "Chúng tôi dẫn 2-0 rồi lùi đội hình để giữ lợi thế. Sau khi để đối phương rút ngắn tỷ số, toàn đội càng lùi sâu hơn và họ ghi tiếp bàn gỡ. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả nhưng điều đó là không đủ", ông chia sẻ.

Trong khi tương lai của HLV Pape Thiaw vẫn chưa được Liên đoàn Bóng đá Senegal làm rõ, tuyên bố cứng rắn từ Pape Gueye đã khiến bầu không khí sau World Cup của "Những chú sư tử Teranga" trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.