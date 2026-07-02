Tròn 1 năm ngày Diogo Jota qua đời, tuyển Bồ Đào Nha bước vào trận đấu đặc biệt nhất World Cup 2026

Trận đấu đặc biệt của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 trong ngày giỗ đầu Diogo Jota.

Không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia còn mang ý nghĩa đặc biệt với toàn đội bóng. Theo giờ Bồ Đào Nha, ngày diễn ra trận đấu cũng tròn một năm kể từ khi Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn giao thông khiến bóng đá thế giới bàng hoàng.

Rạng sáng 3/7 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia trên sân Toronto. Với các học trò của HLV Roberto Martinez, đây là trận đấu chất chứa nhiều cảm xúc hơn bất kỳ cuộc đối đầu nào khác tại giải năm nay. Ngày 3/7/2025, Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 sau một vụ tai nạn giao thông trên đường từ miền Bắc Bồ Đào Nha sang Tây Ban Nha. Khi đang thực hiện một pha vượt xe, chiếc xe chở Jota bất ngờ nổ lốp, lao khỏi đường rồi bốc cháy.

Sự ra đi của tiền đạo từng có 49 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và ghi 14 bàn thắng đã để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng đội. Nếu không gặp tai nạn, Jota gần như chắc chắn sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Một năm sau ngày mất của anh, tuyển Bồ Đào Nha vẫn mang Jota đồng hành trên hành trình chinh phục cúp vàng.

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HLV Roberto Martinez từng gọi Jota là "ánh sáng của chúng tôi" và coi anh như một thành viên danh dự của đội tuyển. Người bạn thân Ruben Neves cũng đổi sang khoác áo số 21 - số áo Jota từng sử dụng ở đội tuyển quốc gia.

Trước khi World Cup khởi tranh, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro còn trao cho toàn đội những chiếc vòng tay có khắc tên Diogo Jota. Kể từ đầu giải, các cầu thủ luôn đeo chiếc vòng này trong các trận đấu như một cách tưởng nhớ người đồng đội quá cố.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Croatia, tiền vệ Vitinha thừa nhận toàn đội đang có thêm một động lực đặc biệt. "Chúng tôi có rất nhiều lý do để chiến thắng. Vì gia đình, vì Diogo Jota và vì toàn thể đất nước Bồ Đào Nha", ngôi sao của PSG chia sẻ.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đeo vòng tay tưởng nhớ Diogo Jota (Ảnh: getty)

Fan Bồ Đào Nha mặc áo mang số áo của Diogo Jota tới cổ vũ World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Jota, trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi màn đối đầu giữa hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Cùng sinh năm 1985, cả hai đều đã bước sang tuổi 41 và nhiều khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo vừa lấy lại sự tự tin bằng cú đúp vào lưới Uzbekistan, trong khi Modric tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế khi cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển Croatia ngay tại World Cup 2026.

Giữa những toan tính chiến thuật và áp lực của vòng knock-out, trận Bồ Đào Nha - Croatia vì thế mang nhiều hơn ý nghĩa của một cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Với các cầu thủ Bồ Đào Nha, đây còn là dịp để chiến đấu vì người đồng đội đã mãi mãi ở lại trong ký ức của họ.