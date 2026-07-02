Ronaldo và Modric: Vũ điệu cuối của hai huyền thoại

Từ đỉnh cao Madrid đến "quyết chiến" World Cup: Ronaldo - Modric bước chương cuối cùng của sự nghiệp rực rỡ.

Có những trận đấu được nhớ đến bởi tỉ số. Có những trận đấu được nhớ đến bởi chiếc cúp vô địch. Và cũng có những trận đấu găm vào lịch sử vì nó đánh dấu sự khép lại của cả một thời thanh xuân. Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 6h00 ngày 3/7 chính là một chương hồi ức đặc biệt như thế. Có hai chiến binh đã ngoài bốn mươi tuổi bước ra thảm cỏ, nhìn vào mắt nhau ở hai đầu chiến tuyến: Cristiano Ronaldo (41 tuổi) và Luka Modric (40 tuổi).

Trước khi định mệnh đẩy Ronaldo và Modric vào thế "sinh tử", họ đã từng là tri kỷ, là những người đồng đội vĩ đại viết nên những trang sử thi lộng lẫy nhất tại Real Madrid. Trong suốt 6 mùa giải thanh xuân sát cánh bên nhau dưới mái nhà Bernabeu, sự kết hợp giữa một "bộ não" của Modric và một "cỗ máy săn bàn" độc nhất vô nhị mang tên Ronaldo đã giúp Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thâu tóm tới 4 chức vô địch Champions League. Họ đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau nâng cao những đỉnh cao vinh quang và hiểu rõ từng bước chạy, từng cái liếc mắt của nhau trên sân bóng. Để rồi hôm nay, bánh xe số phận run rủi đưa họ tái ngộ dưới hai màu áo quốc gia, trong một trận chiến "một mất một còn" nghiệt ngã, nơi người thất bại sẽ phải vĩnh viễn nói lời giã từ với giấc mơ vàng thế giới.

Màn đối đầu của Bồ Đào Nha và Croatia: Màn đối đầu của Ronaldo và Modric

Vũ điệu cuối cùng của hai huyền thoại

Thời gian, thứ vô hình nhưng tàn nhẫn nhất thế giới, cuối cùng đã bắt kịp những siêu sao. Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn khiến cả thế giới phải ngả mũ cúi đầu khi lập cú đúp vào lưới Uzbekistan, biến anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở cả 6 kỳ World Cup. Đó là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, nhưng giấu sau ánh hào quang lấp lánh ấy là một thực tế xót xa. Tại tuyển Bồ Đào Nha, những cuộc tranh luận đầy cay đắng đã nổ ra khi một thế hệ tài năng rực rỡ như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Vitinha đang phải gò mình, hy sinh lối chơi để phục vụ một người đội trưởng vĩ đại nhưng đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, người đồng đội cũ Luka Modric cũng không còn miễn nhiễm với những nếp nhăn của tuổi tác. Hình ảnh "người nhạc trưởng" có dáng người gầy gò chậm hơn đối thủ một nhịp dẫn đến quả phạt đền, rồi lầm lũi rời sân trước phút 60 trong trận mở màn gặp Anh như cái tát đau đớn vào ký ức của người hâm mộ - những người từng thấy anh chạy không biết mệt mỏi để kéo Croatia vào chung kết World Cup 2018 và bán kết 2022. Nhưng đẳng cấp của một huyền thoại thì không dễ dàng bị dập tắt. Trong trận đấu thứ 200 khoác áo quê hương, Modric vẫn kịp thức tỉnh với một đường kiến tạo thiên tài, giúp Croatia hạ gục Ghana để giành vé đi tiếp. Anh không còn đủ thể lực để bao sân suốt 90 phút, nhưng nhãn quan chiến thuật và sự điềm tĩnh của anh vẫn là thứ vũ khí tối thượng mà thời gian không thể tước bỏ.

Những người đồng đội gặp lại

Màn đối đầu của hai người bạn

Cuộc đại chiến đêm nay đã vượt xa ý nghĩa của một tấm vé vào vòng 1/8. Đó là một buổi lễ vinh danh, một khúc ca vĩ thanh đầy kiêu hãnh dành cho hai chứng nhân lịch sử, hai cựu vương của thành Madrid và của bóng đá đương đại. Cả Ronaldo và Modric đều hiểu rằng họ không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng họ vẫn đủ xuất sắc để định đoạt số phận trận đấu bằng một khoảnh khắc xuất thần.

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, người chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình, còn người thất bại sẽ bước vào đường hầm, khép lại hành trình World Cup cuối cùng của cuộc đời mình. Không ai có thể chiến thắng được thời gian, và cả hai đều biết ngày này rồi sẽ phải đến. Nhưng trước khi ánh đèn trên sân khấu lớn nhất hành tinh khép lại sau lưng hai người con ưu tú của bóng đá thế giới, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dành cho họ những tràng pháo tay tri ân dài nhất cho một thời đại mà họ đã tận hiến.