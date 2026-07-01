7 năm trước Harry Kane tới Atlanta để xem thần tượng nâng cúp, đêm qua anh trở lại để tự tay cứu cả một giấc mơ

Phút 86 trên sân Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta, khi tuyển Anh đang đứng bên bờ một trong những thất bại xấu hổ nhất lịch sử các kỳ World Cup, Harry Kane nhận bóng giữa vòng vây hậu vệ CHDC Congo và sút thẳng vào nóc lưới.

Bàn thắng ấy không chỉ kéo tuyển Anh khỏi cú sốc bị loại ngay vòng 1/16. Nó còn đưa anh trở lại đúng tòa nhà mà 7 năm trước, một Harry Kane khác đã ngồi trên khán đài và mơ về một cuộc đời hoàn toàn khác.

90 phút suýt sụp đổ và một cái tên quen thuộc đứng ra gánh

CHDC Congo, đội bóng cho tới vài tuần trước còn chưa từng ghi nổi một bàn hay giành nổi một điểm ở World Cup, đã vượt lên dẫn trước tuyển Anh ngay phút thứ 7 bằng pha lập công của Brian Cipenga. Gần 70 nghìn khán giả phủ kín sắc đỏ trắng trên khán đài Atlanta lặng đi, còn các học trò của Thomas Tuchel thì lộ rõ sự bối rối.

Suốt hơn một giờ sau đó, tuyển Anh dội bom về khung thành CHDC Congo mà không sao xuyên thủng. Thủ môn Lionel Mpasi chơi trận hay nhất đời mình, liên tục cản phá các pha dứt điểm của Jude Bellingham, trong khi cú sút của Marcus Rashford bị phá ngay trên vạch vôi. Bản thân Kane còn bị từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi sau tình huống ngã trong vòng cấm.

Bế tắc chỉ được hóa giải khi Tuchel tung lên sân toàn bộ vũ khí tấn công từ ghế dự bị, trong đó có Anthony Gordon. Phút 75, chính Gordon căng ngang để Kane đánh đầu gỡ hòa. Phút 86, cũng lại Gordon kiến tạo, và Kane làm phần việc khó nhất khi thoát khỏi ba hậu vệ để sút quyết định vào nóc lưới. Tuyển Anh thắng 2-1, đi tiếp, tránh được một trong những lần bị loại tệ nhất lịch sử của họ ở đấu trường này.

Đây là một kịch bản quen thuộc đến mức gần như một quy luật. Khi mọi thứ bế tắc và áp lực dâng cao nhất, tuyển Anh gọi tên Kane, và anh trả lời. Chỉ có điều, giữa cơn phấn khích vì cú đúp giải cứu, gần như không ai để ý tới nơi nó diễn ra.

Ít người hâm mộ Việt Nam biết rằng tay săn bàn số một lịch sử tuyển Anh ôm một giấc mơ chẳng liên quan gì tới bóng đá theo cách chúng ta vẫn hiểu. Kane công khai muốn trở thành một kicker, tức người chuyên sút phạt ghi điểm trong môn bóng bầu dục Mỹ, sau khi kết thúc sự nghiệp ở châu Âu.

Tình yêu ấy bắt đầu từ năm 2011, khi anh xem một phim tài liệu về Tom Brady và bị cuốn vào câu chuyện một cầu thủ bị chọn tận lượt thứ 6 của kỳ tuyển quân rồi vươn lên thành huyền thoại vĩ đại nhất môn thể thao này. Từ đó Kane trở thành cổ động viên cuồng nhiệt của New England Patriots, kết thân với chính Brady và ngôi sao Julian Edelman.

Anh từng chia sẻ rằng ý định thử sức ở NFL luôn nằm sẵn trong tâm trí, và điều thôi thúc anh là chính khát vọng trở thành người giỏi nhất. Kane thậm chí đặt ra một câu hỏi để đời cho riêng mình, rằng nếu một người từng chơi ở Premier League, ở World Cup rồi lại chơi cả ở NFL, người đó có được xem là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời hay không. Brandon Aubrey, kicker của Dallas Cowboys và cũng là người từng chuyển từ bóng đá sang bóng bầu dục, khẳng định Kane thừa tài năng để làm được điều đó.

Và đây là chi tiết khiến cả câu chuyện trở nên đặc biệt. Kỳ World Cup 2026 được tổ chức ngay trên đất Mỹ. Giấc mơ Mỹ mà Kane ấp ủ suốt hơn một thập kỷ, vì thế, đang diễn ra ngay trên chính sân khấu ấy, dù dưới một hình hài khác.

Ngày 3 tháng 2 năm 2019, tại chính Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta, Harry Kane ngồi trên khán đài xem trận chung kết Super Bowl LIII trong màu áo New England Patriots. Đội bóng anh yêu đã đánh bại Los Angeles Rams để lên ngôi vô địch. Kane, khi đó đang dưỡng chấn thương mắt cá, hân hoan chụp ảnh cùng Tom Brady, Julian Edelman, ông chủ Robert Kraft và chiếc cúp Vince Lombardi, rồi chia sẻ tất cả lên trang cá nhân như một cậu bé được sống trong giấc mơ.

Bảy năm sau, cũng tòa nhà ấy, cũng thành phố ấy, Kane trở lại. Lần này anh không còn là vị khách mộng mơ ngước nhìn từ trên khán đài. Lần này anh là người đàn ông bước ra giữa sân, ghi cả 2 bàn và một mình gánh cả một nền bóng đá khỏi nguy cơ bị bẽ mặt.

Nơi từng chứng kiến Kane ngưỡng vọng giấc mơ Mỹ của người khác giờ chứng kiến chính anh viết tiếp giấc mơ của nước Anh. Một khoảnh khắc trùng hợp đẹp đến mức nếu là kịch bản phim, người ta sẽ chê là quá sắp đặt.

Lý do giới bóng bầu dục Mỹ không coi tham vọng của Kane là chuyện đùa nằm ở chính bản chất lối chơi của anh. Toàn bộ sự nghiệp của Kane được xây trên một cú chạm bóng sạch, một cơ chế dứt điểm lặp lại chính xác đến lạnh lùng, và một hệ thần kinh vững vàng ở đúng khoảnh khắc quyết định. Tháng 2 năm 2026, anh chạm mốc 500 bàn thắng sự nghiệp, trong đó khoảng 100 bàn đến từ chấm phạt đền.

Aubrey nhận định rằng kỹ năng sút bóng của Kane sẽ già đi một cách duyên dáng khi chuyển sang vai kicker, bởi đó là kiểu năng lực không phụ thuộc vào tốc độ hay thể lực đỉnh cao mà dựa vào kỹ thuật và bản lĩnh. Sút một quả phạt đền quyết định dưới sức ép bị loại, theo cách Kane vẫn làm, về bản chất rất gần với việc một kicker phải sút thành công cú ghi điểm khi cả trận đấu treo trên đường bóng đó.

Bàn thắng phút 86 ở Atlanta chính là minh chứng sống động nhất. Giữa một rừng hậu vệ, trong tình thế tuyển Anh đứng trước vực thẳm, Kane vẫn tìm ra khoảng trống nửa mét và đặt lòng bàn chân vào đúng điểm cần đặt. Đó chính xác là phẩm chất mà một kicker cần có. Cùng một đôi chân, hai môn thể thao, chung một nguyên tắc.

Cú đúp vào lưới CHDC Congo đưa Kane lên 13 bàn tại các kỳ World Cup, con số đưa anh vượt qua huyền thoại Pelé và trở thành chân sút hàng đầu lịch sử tuyển Anh ở đấu trường này. Riêng giải năm nay anh đã có 5 bàn, chỉ đứng sau Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Vậy mà trong phần lớn sự nghiệp, Kane mang một danh xưng cay đắng, đó là tay săn bàn vĩ đại nhất chưa từng vô địch bất cứ điều gì. Anh đá tới 694 trận cho câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia mà không có nổi một danh hiệu tập thể, thua tổng cộng 6 trận chung kết gồm 2 kỳ Euro cùng tuyển Anh, một trận chung kết Champions League và hai trận chung kết cúp Liên đoàn cùng Tottenham.

Lời nguyền trắng tay khắc nghiệt đến mức bám theo anh cả khi anh chuyển tới Bayern Munich, nơi mùa đầu tiên của anh lại đúng vào mùa hiếm hoi đội bóng nhiều danh hiệu nhất nước Đức về tay trắng. Mãi tới tháng 5 năm 2025, ở tuổi 31, Kane mới nâng chiếc cúp đầu tiên trong đời khi vô địch Bundesliga, mà trớ trêu thay anh còn bị treo giò không được ra sân ở đúng vòng đấu định đoạt ngôi vương.

Giờ đây trong bộ sưu tập của anh chỉ còn thiếu đúng một thứ, đó là một danh hiệu cho tuyển Anh, nơi cả một quốc gia đã chờ đợi 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Điều đặc biệt là Kane đang đi tìm giấc mơ tập thể lớn nhất đời mình ngay trên chính mảnh đất cất giữ giấc mơ cá nhân thầm kín nhất của anh.

Chặng đường không hề dễ thở. Ở vòng 1/16, tuyển Anh sẽ phải làm khách trước chủ nhà Mexico ngay tại thánh địa Azteca, một trong những sân bóng khắc nghiệt nhất hành tinh. Đội bóng của Tuchel sẽ phải chơi hay hơn rất nhiều so với màn trình diễn chật vật vừa qua nếu muốn đi tiếp.

Nhưng nếu tuyển Anh còn tiến sâu, giấc mơ Mỹ và giấc mơ Anh của Harry Kane sẽ còn tiếp tục quấn lấy nhau trên cùng một dải đất. Câu hỏi ở lại sau đêm Atlanta không phải là Kane giỏi tới đâu, điều đó cả thế giới đã biết. Câu hỏi là liệu tòa nhà từng chứng kiến anh mơ mộng có đang mở màn cho câu chuyện lớn nhất đời anh, hay chỉ là một đêm trùng hợp đẹp rồi sẽ trôi qua.