Cô bán hàng nghèo khổ năm nào nay được tiếp đón như bà hoàng ở World Cup, hưởng mọi đặc quyền xa hoa khi đến cổ vũ Ronaldo

Từ cô gái từng làm nhiều công việc để mưu sinh, Georgina Rodríguez giờ đây là một trong những nàng WAGs nổi tiếng nhất thế giới.

Mới đây, nàng WAG Georgina Rodríguez - vợ sắp cưới của siêu sao Ronaldo gây sốt khi xuất hiện ở World Cup 2026, không chỉ bởi vẻ ngoài sang trọng mà còn bởi những đặc quyền hiếm người có được.

Theo đó, trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia, bạn gái của Cristiano Ronaldo được đón tiếp theo chế độ VIP ngay từ khi đặt chân tới sân vận động. Cô được hộ tống qua các khu vực dành riêng cho khách đặc biệt, nhận sự chăm sóc chu đáo trước khi tiến vào khán đài theo dõi trận đấu.

Hình ảnh Georgina xuất hiện với phong thái sang trọng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV ví von cô được tiếp đón "như bà hoàng" trong ngày đến cổ vũ Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha ở một trong những trận đấu quan trọng nhất của đội tại World Cup.

Ít ai quên rằng trước khi bước vào cuộc sống xa hoa hiện tại, Georgina từng có xuất phát điểm vô cùng bình dị.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả ở Tây Ban Nha, cô từng làm nhiều công việc để kiếm sống, từ bồi bàn, giúp việc đến nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính tại đây, Georgina gặp Cristiano Ronaldo vào năm 2016, mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Georgina được hưởng nhiều đặc quyền khi tới cổ vũ Ronaldo ở World Cup 2026

Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng siêu sao người Bồ Đào Nha, Georgina trở thành người mẫu, doanh nhân và ngôi sao mạng xã hội với hơn 74 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn và phát hành series truyền hình thực tế kể về cuộc sống của mình.

Dẫu vậy, Georgina vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng của Ronaldo. Cô gần như có mặt ở mọi giải đấu lớn để tiếp lửa cho bạn trai từ khán đài. Lần xuất hiện tại World Cup 2026 một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt của Georgina. Từ cô gái từng đứng bán hàng trong cửa hiệu thời trang, cô giờ đây được hưởng những đặc quyền cao cấp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng hành cùng một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.