Ronaldo lập kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử World Cup ở tuổi 41

Cristiano Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở một trận đấu thuộc vòng knock-out của FIFA World Cup.

Siêu sao Cristiano Ronaldo lại một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục khi chính thức thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu tại sân chơi World Cup. Ở tuổi 41, tiền đạo của tuyển Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân trong một trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp (knock-out) của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia lúc 6h00 ngày 3/7 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026, CR7 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tính đến thời điểm hiện tại góp mặt ở một trận cầu mang tính chất sinh tử tại World Cup khi đã bước sang tuổi 41.

Đáng chú ý, ngay trước trận đấu chị gái của Ronaldo đã tiết lộ với truyền thông quốc tế, Ronaldo sẽ từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026. Vì vậy, màn đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ronaldo đi vào lịch sử ở tuổi 41 (Ảnh: Reuters)

Để có thể duy trì phong độ và ra sân ở cấp độ cao nhất khi phần lớn các đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ, chân sút người Bồ Đào Nha đã trải qua một hành trình dài duy trì kỷ luật thép. Chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, giáo án tập luyện khắc nghiệt cùng công nghệ phục hồi thể trạng đỉnh cao chính là chìa khóa giúp CR7 chiến thắng được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Dù không còn sở hữu những pha bứt tốc xé gió như thời đỉnh cao, Ronaldo ở tuổi 41 vẫn biết cách đặt dấu ấn bằng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, khả năng chọn vị trí thông minh và bản lĩnh.

Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ 6 (Ảnh: Getty)

Ronaldo với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở trận đấu loại trực tiếp (Ảnh: Getty)

Cột mốc lịch sử vừa được thiết lập tại vòng knock-out World Cup lần này một lần nữa làm dày thêm bộ sưu tập kỷ lục vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Với những gì đã và đang trình diễn, siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ viết tiếp trang sử cho riêng mình, mà còn tạo nên một tiêu chuẩn mới về giới hạn của con người trong môn thể thao vua.