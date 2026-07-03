Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0, chấm dứt 16 năm chờ đợi ở vòng knock-out World Cup

Hạ gục đối thủ 3 bàn không gỡ thấy sức mạnh tuyệt đối của Tây Ban Nha trước đội tuyển Áo tại SoFi Stadium.

Trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay 3/7 tại SoFi Stadium, không chỉ giúp Tây Ban Nha đi tiếp vào vòng sau mà còn mang về chiến thắng knock-out đầu tiên ở một kỳ World Cup kể từ chức vô địch năm 2010 cho những chú bò tót.

Trận đấu áp đảo của La Roja

Tây Ban Nha nhập cuộc với Pedro Porro và Dani Olmo thay cho Marcos Llorente và Mikel Merino. Bộ khung tấn công bao gồm Alex Baena, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal. Đội tuyển Áo dưới tay ông Ralf Rangnick thay ba vị trí, đưa Kevin Danso, Paul Wanner và Michael Gregoritsch vào sân.

Hiệp một chứng kiến La Roja áp đảo hoàn toàn thế trận nhưng phải đến phút 36 mới có bàn mở tỷ số, khi Marc Cucurella tạt bóng để Oyarzabal đệm cận thành công.

Trước đó Tây Ban Nha đã 1 lần làm tung lưới đội tuyển Áo nhưng bị trọng tài từ chối sau khi VAR xác định có lỗi với thủ môn Alexander Schlager. Những phút cuối hiệp 1, Baena và Yamal đã tạo ra được 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị thủ thành người Áo từ chối.

Sang hiệp hai, Porro nhân đôi cách biệt ở phút 66 trước khi Oyarzabal hoàn tất cú đúp ở phút 89, ấn định tỷ số 3-0. Yamal được rút ra nghỉ ở phút 86 khi trận đấu đã an bài.

Ở diễn biến khác trên sân, hậu vệ Stefan Posch của Áo nhận thẻ vàng phút 83, chiếc thẻ vàng thứ 200 của giải năm nay theo thống kê của FIFA. Với kết quả này, Tây Ban Nha giành vé vào vòng 16 và sẽ đối đầu người thắng giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Màn trình diễn nổi bật của Mikel Oyarzabal

Cú đúp của Oyarzabal là điểm nhấn lớn nhất trận đấu, đến từ hai tình huống chọn vị trí khác nhau hoàn toàn. Bàn đầu tiên là phản xạ cận thành sau đường tạt của Cucurella, bàn thứ hai đến ở những phút cuối khi hàng thủ Áo đã rệu rã vì phải phòng ngự liên tục suốt 90 phút.

Với phong độ này, tiền đạo của Real Sociedad đang trở thành phương án tấn công đáng tin cậy nhất của ông Luis de la Fuente bên cạnh Yamal, đặc biệt trong bối cảnh Nico Williams vẫn chưa bình phục chấn thương và chưa thể ra sân từ đầu giải.

Chấm dứt chuỗi "kỷ lục buồn"

Chiến thắng 3-0 trước Áo chấm dứt chuỗi 16 năm Tây Ban Nha không thắng nổi một trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup. Sau chức vô địch năm 2010, đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng năm 2014, rồi thua liên tiếp ở vòng 1/16 hai kỳ World Cup gần nhất, trước Nga năm 2018 và trước Maroc năm 2022, cả hai đều bằng loạt sút luân lưu.

Ba trận đấu loại trực tiếp gần nhất trước khi gặp Áo, Tây Ban Nha đều ra về tay trắng dù luôn được đánh giá cao về mặt lối chơi. Với kết quả đêm qua, ông Luis de la Fuente đã trả lời được câu hỏi lớn nhất của CĐV Tây Ban Nha dành cho đội bóng suốt từ đầu giải. Đó là khả năng dứt điểm trận đấu knock-out trong 90 phút chính thức, thay vì phải phụ thuộc vào loạt sút luân lưu như hai lần liền trước.