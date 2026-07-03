Video: Messi "cười không nhặt được mồm" khi bị kiểm tra an ninh cực gắt, không có đặc cách dành cho GOAT ở World Cup 2026

Khoảnh khắc đời thường của Messi gây sốt trước vòng knock-out World Cup: Cười không ngớt khi qua cửa an ninh sân bay.

Messi cười hớn hở khi thực hiện kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay

Giữa bầu không khí căng thẳng trước vòng knock-out World Cup 2026, Lionel Messi lại khiến người hâm mộ thích thú bởi một khoảnh khắc rất đời thường. Đoạn video ghi lại cảnh đội trưởng tuyển Argentina cười rạng rỡ khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo truyền thông quốc tế, Messi cùng các đồng đội di chuyển tới địa điểm thi đấu vòng 32 đội như những hành khách bình thường. Trong đoạn clip lan truyền, siêu sao 39 tuổi xuất hiện với tâm trạng vô cùng thoải mái, liên tục bật cười khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Không có bất kỳ đặc quyền hay sự ưu tiên đặc biệt nào, Messi xếp hàng, thực hiện các bước kiểm tra theo hướng dẫn của nhân viên sân bay rồi vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh. Hình ảnh giản dị ấy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Messi cười tươi tắn khi bị kiểm tra an ninh cực gắt

Nhiều CĐV cho rằng chính sự gần gũi đã giúp Messi luôn nhận được tình cảm đặc biệt ở bất cứ nơi đâu anh xuất hiện.

"Anh ấy cư xử như bất kỳ hành khách bình thường nào", một tài khoản bình luận. Một người khác nhận xét rằng nụ cười thoải mái của Messi cho thấy tinh thần rất tích cực của tuyển Argentina trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Khoảnh khắc này càng thu hút sự chú ý bởi Messi đang có phong độ cực cao tại World Cup 2026. Sau vòng bảng, anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn thắng, đồng thời nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 19 bàn - kỷ lục của giải đấu.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Đội bóng Nam Mỹ sẽ chạm trán Cape Verde tại vòng 32 đội, và người hâm mộ kỳ vọng chủ nhân 8 Quả bóng vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Giữa áp lực của một kỳ World Cup, nụ cười thoải mái của Messi tại sân bay cũng phần nào cho thấy sự tự tin và tâm lý vững vàng của nhà đương kim vô địch trước chặng đường đầy thử thách phía trước.