Vỡ oà cảm xúc: Ronaldo đi vào lịch sử, lần đầu tiên ghi bàn ở vòng knock-out World Cup

Ronaldo đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Sáng 3/7, người hâm mộ bóng đá thế giới lại một lần nữa phải ngả mũ thán phục trước Cristiano Ronaldo. Trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Croatia, siêu sao mang áo số 7 không chỉ sắm vai người hùng cứu rỗi đội nhà, mà còn chính thức thiết lập nên những cột mốc vĩ đại mang tính lịch sử của bóng đá thế giới.

Bước vào trận đấu knock-out đầy khốc liệt với thế trận áp đảo hoàn toàn trong hiệp một, Bồ Đào Nha bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh ở phút 53. Từ một pha phản công sắc bén của Croatia, lão tướng Ivan Perisic dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội bóng áo ca-rô.

Rơi vào thế bị dẫn bàn, huấn luyện viên Roberto Martinez buộc phải thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Phút 68, bước ngoặt xảy ra khi trọng tài, sau khi tham khảo công nghệ VAR, đã cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đối mặt với áp lực ngàn cân và một thủ thành Livaković đầy mưu mẹo, Cristiano Ronaldo đã thực hiện cú sút phạt đền quyết đoán vào chính giữa khung thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m (Ảnh: BR Football)

Lần đầu tiên Ronaldo ghi bàn ở vòng knock-out (Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

(Ảnh: BR Football)

Phá bỏ "lời nguyền" 20 năm

Cú sút tung lưới Croatia sáng nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, giải tỏa hoàn toàn "cơn khát" kéo dài suốt hai thập kỷ của siêu sao này tại các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước trận đấu này, dù sở hữu bộ sưu tập bàn thắng đồ sộ và đã ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup trước đó, Ronaldo chưa từng một lần lập công ở các vòng đấu loại trực tiếp (knock-out). Toàn bộ các pha làm bàn của anh đều được thực hiện ở giai đoạn vòng bảng. Với việc làm rung mảnh lưới đối phương ở phút 68, CR7 đã chính thức phá bỏ "lời nguyền" kỳ lạ này sau 9 trận đấu knock-out trong sự nghiệp World Cup.

Ông vua "không tuổi" của lịch sử World Cup

Không dừng lại ở đó, bàn thắng gỡ hòa 1-1 còn biến Cristiano Ronaldo (41 tuổi) trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn trong một trận đấu thuộc vòng knock-out của lịch sử World Cup.

Kỷ lục cũ vốn thuộc về người đồng đội thân thiết của anh – trung vệ Pepe, người đã ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022 ở tuổi 39 và 283 ngày. Giờ đây, ở tuổi 41, Ronaldo đã xô đổ cột mốc đó để tự điền tên mình vào vị trí trang trọng nhất. Đồng thời, anh cũng nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là cầu thủ duy nhất nổ súng tại 6 kỳ World Cup liên tiếp (từ 2006 đến 2026).