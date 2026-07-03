Đè bẹp Áo 3-0, Lamine Yamal tuyên bố: "World Cup bây giờ mới thực sự bắt đầu"

Lamine Yamal sẵn sàng thách thức cả thế giới tại World Cup sau trận Tây Ban Nha thắng 3-0 Áo sáng ngày 3/7.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Áo trong khuôn khổ vòng 32 đội tại World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động SoFi. Mikel Oyarzabal sắm vai người hùng với một cú đúp, xen giữa là bàn thắng bằng đầu của Pedro Porro. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý lại đổ dồn vào màn trình diễn đẳng cấp của Lamine Yamal - người đã ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MVP).

Dù mới 18 tuổi và vừa trở lại sau chấn thương gân kheo dai dẳng từ tháng 4, Yamal đã có trận đấu cày ải nhiều nhất từ đầu giải với 85 phút góp mặt trên sân. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương với 6 cú sút (4 cú trúng đích), tạo ra 2 cơ hội mười mươi và có tới 5 lần đoạt lại bóng thành công.

Phát biểu đầy tự tin sau khi đưa Tây Ban Nha đi tiếp, Yamal nhấn mạnh tính chất khốc liệt của giai đoạn knock-out:

"World Cup bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nếu bạn thua, bạn phải xách vali về nước. Và chúng tôi không hề muốn điều đó, không một ai trong chúng tôi muốn điều đó xảy ra cả".

Yamal chơi hay nhưng vẫn chưa có bàn thắng ở trận đấu này (Ảnh: Getty)

Thần đồng 18 tuổi cũng đập tan những hoài nghi về tình hình thể lực của bản thân bằng lời khẳng định đanh thép:

"Tôi ổn. Hiện tại tôi đã đạt 100% phong độ và thể lực. Tôi sẵn sàng ra sân và thi đấu bất cứ vị trí nào hay chiến thuật nào mà HLV yêu cầu. Tôi vẫn cần phải tiếp tục nghỉ ngơi và tự chăm sóc bản thân, nhưng tôi khẳng định mình đang có 100% thể trạng.

Tất cả chúng tôi đều muốn tiến đến Dallas để chơi trận vòng 16 đội. Từng chút một, tôi đang tìm lại chính mình, thực hiện những bước chạy thanh thoát cần thiết, những pha đi bóng lắt léo, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", Lamien Yamal chia sẻ.

Trước khi bước vào loạt trận sinh tử này, Yamal cũng chia sẻ góc nhìn đầy bản lĩnh về cục diện giải đấu, khi cho rằng những kết quả ở vòng bảng không nói lên quá nhiều điều:

"Không có đội bóng nào là bất khả chiến bại cả. Vòng bảng chẳng có ý nghĩa gì cả, cứ nhìn vào đội tuyển Đức mà xem. World Cup bây giờ mới bắt đầu. Nó không còn liên quan gì đến các trận đấu trước đó nữa rồi. Chúng tôi hoàn toàn có thể hòa tất cả các trận vòng bảng, rồi bây giờ đánh bại Pháp và đi tiếp, thế thôi. Vậy nên tôi không nghĩ có một ứng cử viên nào là vượt trội hoàn toàn".

Yamal xuất sắc nhất trận Tây Ban Nha 3-0 Áo (Ảnh: Getty)

Khi được hỏi về việc có thể phải chạm trán đội tuyển Pháp ở các vòng sau, chân sút của Barcelona tỏ ra vô cùng điềm tĩnh khi nhắc lại việc đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã không thể thắng nổi Tây Ban Nha kể từ vòng chung kết EURO trước:

"Tôi luôn bước vào mỗi giải đấu với một tâm thế duy nhất: đó là trở thành nhà vô địch".

Chiến thắng hủy diệt 3-0 trước tuyển Áo không chỉ giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente giành tấm vé tới Dallas tham dự vòng 16 đội, mà còn là lời thách thức nặng ký gửi tới đối thủ tiếp theo của họ – đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Với một Lamine Yamal đã hoàn toàn sung mãn và tuyên bố "World Cup giờ mới bắt đầu", hành trình chinh phục cúp vàng của người Tây Ban Nha đang trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.