Ghi bàn rồi bị thay ra khỏi sân, Ronaldo lộ vẻ cau có gây bàn tán

Ronaldo nghĩ gì lúc ấy?

Dù đã ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn không giấu được sự thất vọng khi bị HLV Roberto Martínez rút khỏi sân ở những phút cuối trận gặp Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra vào sáng 3/6 (giờ Việt Nam).

Phút 81, khi tỷ số vẫn đang là 1-1, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định thay Ronaldo bằng Rúben Neves. Ngay khi rời sân, siêu sao 41 tuổi liên tục lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Hình ảnh này nhanh chóng được máy quay ghi lại và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Dù tỏ ra không vui với quyết định thay người, Ronaldo vẫn bắt tay HLV Roberto Martínez trước khi trở về khu vực kỹ thuật. Trên băng ghế dự bị, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện sự tiếc nuối khi theo dõi phần còn lại của trận đấu.

Biểu cảm của Ronaldo khi bị thay ra khỏi sân (Ảnh: Getty)

CR7 không có lấy một nụ cười (Ảnh: Getty)

Anh liên tục bặm môi khi bắt tay HLV (Ảnh: Getty)

Ronaldo ôm đầu khi bị thay ra khỏi sân, ngồi xem trận đấu trên ghế dự bị (Ảnh: Getty)

Ronaldo cổ vũ các đồng đội (Ảnh: Getty)

Trước đó, CR7 đã ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số, đồng thời có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Cuối cùng, nụ cười cũng trở lại với Ronaldo. Ở những phút bù giờ, Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn sau đường tạt của Rafael Leão, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia. Từ băng ghế dự bị, Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội khi chứng kiến đội nhà giành vé vào tứ kết World Cup 2026.