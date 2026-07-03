Bị Ronaldo sút phạt trúng "chỗ hiểm", cầu thủ Croatia ôm đau quằn quại trên sân World Cup

Nom cú sút phạt của Ronaldo mà "đau giùm" cầu thủ Croatia.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 với bàn thắng cân bằng tỉ số đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, tình huống sút phạt của CR7 khiến đối thủ chỉ biết ôm đau cũng viral khắp MXH.

Phút 12, Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt ở cự ly thuận lợi. Ronaldo bước lên thực hiện với quyết tâm tạo nên khác biệt cho đội nhà. Tuy nhiên, cú dứt điểm của siêu sao 41 tuổi lại không thể vượt qua hàng rào Croatia.

Bóng đi thẳng vào vị trí của trung vệ Marin Pongracic. Trong nỗ lực bật cao cản phá, cầu thủ Croatia không may lĩnh trọn cú sút cực mạnh vào vùng nhạy cảm, lập tức gục xuống sân và tỏ ra vô cùng đau đớn.

Đội ngũ y tế không cần phải vào sân, nhưng Pongracic phải mất vài phút mới có thể lấy lại hơi thở và tiếp tục thi đấu. Dù vậy, biểu cảm nhăn nhó của trung vệ Croatia cũng đủ cho thấy anh đã trải qua một tình huống "khó quên".

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV bày tỏ sự cảm thông với Pongracic, trong khi không ít người lại không nhịn được cười trước sự cố hy hữu: "Marin Pongracic vừa dính cú sút phạt của Ronaldo đúng vào vị trí đau nhất có thể", "Cú đá phạt toàn lực của Ronaldo trúng ngay vùng kín. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau", "Mọi người đàn ông xem tình huống này chắc đều đồng loạt thốt lên 'Ôi...'"...

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đánh dấu cột mốc Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Ngay trước giờ bóng lăn, truyền thông Bồ Đào Nha còn xôn xao trước chia sẻ của chị gái Ronaldo, Katia Aveiro, khi bà tiết lộ World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

"Từ những gì tôi được biết từ một nguồn đáng tin cậy, tôi tin đây sẽ là điệu nhảy cuối cùng của cậu ấy. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi lời chia tay đang đến rất gần", Katia Aveiro chia sẻ với Sport TV.

Trước cuộc đối đầu Croatia, Ronaldo đã ghi 145 bàn thắng sau 231 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu những tiết lộ từ người thân của anh trở thành sự thật, World Cup 2026 sẽ khép lại một trong những sự nghiệp quốc tế vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.