"Thần đồng" Lamine Yamal đeo dây chuyền Batman bạc tỷ và chiếc băng đô "Ego" đầy ẩn ý gây sốt World Cup

Phong cách thời trang đầy ấn tượng của thần đồng Tây Ban Nha Lamine Yamal ở World Cup 2026.

Không chỉ thu hút sự chú ý bằng màn trình diễn trên sân cỏ, Lamine Yamal còn tiếp tục trở thành tâm điểm ở trận Tây Ban Nha gặp Áo tại vòng 32 đội World Cup 2026 với loạt phụ kiện độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Khi xuất hiện tại sân SoFi (Los Angeles), tài năng 18 tuổi diện bộ đồ thể thao của tuyển Tây Ban Nha, kết hợp mũ Chrome Hearts, kính Bonennoisseur II cùng chiếc băng cổ tay quen thuộc. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là chiếc dây chuyền cỡ lớn với mặt dây Batman lấp lánh đeo trước ngực.

Theo truyền thông quốc tế, món trang sức này được đặt làm riêng tại thương hiệu The AJ Jewels - đơn vị chuyên chế tác trang sức bằng vàng 18K và kim cương tự nhiên. Chính thương hiệu này cũng đăng tải video quá trình chế tác, mô tả đây là "mặt dây chuyền Batman lấy cảm hứng từ bóng tối của thành phố Gotham, tượng trưng cho sức mạnh, sự bí ẩn và tinh thần anh hùng vượt thời gian".

Chiếc dây chuyền cực kì ấn tượng của Yamal (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần đầu Yamal khiến người hâm mộ chú ý với những món trang sức xa xỉ. Trước đó, trong trận gặp Saudi Arabia, ngôi sao của Barcelona từng đeo chiếc dây chuyền độc bản mang số "304", được thiết kế để tri ân Rocafonda - khu phố nơi anh lớn lên.

Đến sinh nhật tuổi 18, Yamal còn nhận món quà đặc biệt từ rapper người Cộng hòa Dominica El Alfa là chiếc dây chuyền vàng nạm kín kim cương, khắc hai chữ cái đầu tên mình. Truyền thông Anh tiết lộ món quà này có giá trị hơn 300.000 bảng Anh.

Không chỉ có dây chuyền, một phụ kiện khác của Yamal cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội là chiếc băng đô in dòng chữ "Ego Yamal". Thoạt nhìn, đây chỉ là chiếc băng đô giúp giữ tóc gọn gàng trong lúc thi đấu. Tuy nhiên, dòng chữ "Ego" lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Là người yêu thích anime và manga Nhật Bản, Yamal được cho là lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng Blue Lock. Bộ manga này kể về dự án tìm kiếm tiền đạo xuất sắc nhất Nhật Bản, với triết lý rằng để tạo nên cầu thủ số một thế giới, tài năng cá nhân và cái tôi đủ lớn ("ego") là yếu tố không thể thiếu.

Vì vậy, thông điệp dich"Ego Yamal" được nhiều người hiểu là lời khẳng định khát vọng trở thành nhân tố dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha - điều mà ngôi sao 18 tuổi cũng đang được kỳ vọng tại World Cup 2026.

Chiếc băng đô ý nghĩa của Yamal gây sốt (Ảnh: Getv)

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn chỉ ra rằng nhân vật Bunny Iglesias trong Blue Lock dường như được xây dựng dựa trên chính Yamal. Nhân vật này là một cầu thủ người Tây Ban Nha, khoác áo số 19, thi đấu cho CLB hư cấu FC Barcha (lấy cảm hứng từ Barcelona), đồng thời được xem là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới - những chi tiết trùng hợp đáng kinh ngạc với Yamal.

Dù thường xuyên tạo dấu ấn bằng những bộ trang phục và phụ kiện đắt giá, Yamal khẳng định điều anh quan tâm nhất vẫn là bóng đá. Chia sẻ trước trận gặp Áo, cầu thủ sinh năm 2007 cho biết anh theo dõi toàn bộ các trận đấu tại World Cup và đặc biệt bất ngờ khi Đức bị loại sớm.

"Tôi xem tất cả các trận đấu ở World Cup. Trận Hà Lan khá cân bằng, nhưng việc Đức bị loại thực sự khiến tôi bất ngờ. Trong số các ngôi sao, tôi rất thích Vinicius. Tất nhiên còn có Messi. Ngoài ra, Saibari cũng đang chơi rất hay, không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện chất lượng trong lối chơi."

Yamal cũng từng lên tiếng về áp lực khi được xem là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha. "Có những cầu thủ chơi hay nhất khi cực kỳ tập trung, nhưng cũng có những người đạt phong độ cao nhất khi họ cảm thấy hạnh phúc. Tôi cần được vui vẻ, thoải mái, không phải nghĩ quá nhiều và luôn mỉm cười khi chơi bóng. Đó là cách để tôi phát huy hết khả năng của mình", ngôi sao 18 tuổi chia sẻ.